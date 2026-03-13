Снайпер "Gray Area Group" розстріляв штурмову групу окупантів із дистанції майже 500 метрів. ВIДЕО
Снайпери Сил оборони продовжують демонструвати ювелірну точність, ліквідовуючи ворожу піхоту на підступах до наших позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри роботи майстра з бойової групи "Gray Area Group", який самотужки зупинив ворожий штурм.
Деталі снайперського полювання
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Дистанція: Робота велася з відстані 485 метрів — це дистанція, яка дозволяє снайперу залишатися непоміченим, водночас гарантуючи високу влучність.
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Інструмент: Снайпер використовував гвинтівку під набій калібру .308 Win.
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Результат: На відео зафіксовано, як снайпер методично, одного за одним, "знімає" бійців малої штурмової групи противника. Окупанти, не розуміючи звідки ведеться вогонь, не мали шансів на порятунок чи адекватну відповідь.
Топ коментарі
+35 Наталия П
показати весь коментар13.03.2026 11:35 Відповісти Посилання
+25 Green Bill #603485
показати весь коментар13.03.2026 11:47 Відповісти Посилання
+14 Николай Водяной #461390
показати весь коментар13.03.2026 12:02 Відповісти Посилання
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