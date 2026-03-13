Снайпер "Gray Area Group" розстріляв штурмову групу окупантів із дистанції майже 500 метрів. ВIДЕО

Дистанція: Робота велася з відстані 485 метрів — це дистанція, яка дозволяє снайперу залишатися непоміченим, водночас гарантуючи високу влучність.

Результат: На відео зафіксовано, як снайпер методично, одного за одним, "знімає" бійців малої штурмової групи противника. Окупанти, не розуміючи звідки ведеться вогонь, не мали шансів на порятунок чи адекватну відповідь.