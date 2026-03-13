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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Снайпер "Gray Area Group" розстріляв штурмову групу окупантів із дистанції майже 500 метрів. ВIДЕО

Снайпери Сил оборони продовжують демонструвати ювелірну точність, ліквідовуючи ворожу піхоту на підступах до наших позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри роботи майстра з бойової групи "Gray Area Group", який самотужки зупинив ворожий штурм.

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Деталі снайперського полювання

  • Дистанція: Робота велася з відстані 485 метрів — це дистанція, яка дозволяє снайперу залишатися непоміченим, водночас гарантуючи високу влучність.

  • Інструмент: Снайпер використовував гвинтівку під набій калібру .308 Win.

  • Результат: На відео зафіксовано, як снайпер методично, одного за одним, "знімає" бійців малої штурмової групи противника. Окупанти, не розуміючи звідки ведеться вогонь, не мали шансів на порятунок чи адекватну відповідь.

Також дивіться: Білоруські снайпери-добровольці ліквідували 5 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО

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армія рф (21315) ліквідація (4798) снайпери (375)
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Топ коментарі
+35
Соколине Око, тобі подяка і повага!
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13.03.2026 11:35 Відповісти
+25
Хорошего русского в тепловизор не видно !!!
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13.03.2026 11:47 Відповісти
+14
смерть свинособакам..
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13.03.2026 12:02 Відповісти

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