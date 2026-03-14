Взрывы в Краснодарском крае: дроны нанесли удар по НПЗ и порту "Кавказ". ВИДЕО
В ночь на 14 марта беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Сообщается о пожаре и повреждении судна в порту "Кавказ".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и оперштаб Краснодарского края.
По словам местных жителей, ночью раздалось не менее десятка взрывов.
"На Афипском НПЗ в Северском районе произошло возгорание технических установок. Принимаются меры по ликвидации пожара", — говорится в сообщении оперштаба региона.
Аналитики OSINT-проекта "КиберБорошно" по результатам анализа видео подтвердили поражение установки АТ-22/4.
Удар по порту "Кавказ"
В Темрюкском районе под удар беспилотников попал порт "Кавказ".
По предварительным данным, дроны повредили одно из судов и вызвали возгорание на причальном комплексе.
Местные власти сообщили, что в результате атаки на порт три человека получили ранения. Обстоятельства инцидента и масштабы повреждений уточняются.
Порт Кавказ — крупный российский морской порт на Таманском полуострове в Краснодарском крае РФ. Он расположен на берегу Керченского пролива, напротив оккупированного Крыма, и играет важную роль в транспортной и военной логистике России.
Порт является одним из ключевых пунктов сообщения между материковой Россией и Крымом. После начала российско-украинской войны его значение еще больше возросло, ведь через него осуществляется перевозка грузов, топлива и техники.
Основные функции порта:
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перевалка нефти и нефтепродуктов
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транспортировка зерна и других грузов
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работа паромной переправы через Керченский пролив
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логистическое обеспечение оккупированного Крыма
Афипский нефтеперерабатывающий завод: что известно?
Афипский НПЗ — один из крупных нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в поселке Афипский в Краснодарском крае. Его считают важным элементом топливной инфраструктуры РФ и логистики армии.
Первые удары по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу начались еще в 2023 году. Тогда после атаки беспилотников на территории предприятия раздались взрывы и возник пожар. Российские власти заявляли, что причиной стало "падение обломков дронов". Это событие рассматривали как один из первых ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
В 2024 году атаки продолжились. Беспилотники снова поразили технологические объекты завода, а на производственных установках сообщали о локальных пожарах. Это был период, когда Украина начала активнее атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия, пытаясь сократить производство топлива для армии РФ.
Самым интенсивным годом атак стал 2025-й. 10 февраля беспилотники нанесли удар по территории завода, после чего на одном из промышленных объектов вспыхнул пожар. В ночь на 7–8 августа атака БПЛА вызвала возгорание на установке переработки газового конденсата, пожар ликвидировали несколько часов. Уже 28 августа украинские беспилотники снова атаковали предприятие — сообщалось о взрывах на территории завода и перебоях в работе. 26 сентября дроны снова нанесли удар по НПЗ, в результате чего загорелась одна из установок переработки. В конце сентября произошел еще один удар, после которого пришлось остановить одну из технологических установок. 29 ноября состоялась очередная атака БПЛА, во время которой пожар охватил около 250 квадратных метров территории и повредил оборудование.
В 2026 году атаки также продолжились. В частности, в ночь на 21 января беспилотники снова атаковали предприятие, после взрывов на территории завода вспыхнул пожар.
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Ранковий вірш до кави.
СПОВІД ДОБРОГО ПТАХА
Летів я на зорі цього дня,
О гори південні, узятий од вас,
Щоб завжди їх бачить, там треба бути не раз раз:
Мов рідного краю чаруючий спів,
Люблю я "Кавказ" коли він горить.
(СРУський поєт М.Лермонтов)