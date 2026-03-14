Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае РФ: два резервуара полностью выгорели СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
После атаки беспилотников 12 марта на нефтебазу в Тихорецке Краснодарского края РФ там полностью сгорели два резервуара с топливом.
Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.
Выгорели два резервуара
"Спутниковая фотография перевалочной нефтебазы в Тихорецке (Краснодарский край), сделанная сегодня, через сутки после удара украинских дронов и после того, как пожар, начавшийся после этой атаки, был потушен, подтверждает, что на территории предприятия полностью выгорели два резервуара с топливом", - говорится в сообщении.
Еще один резервуар, расположенный между ними, получил серьезные повреждения.
Что предшествовало
Два зі скількох? Це дуже критично для цього об'єкту?