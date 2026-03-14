Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае РФ: два резервуара полностью выгорели СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

После атаки беспилотников 12 марта на нефтебазу в Тихорецке Краснодарского края РФ там полностью сгорели два резервуара с топливом.

Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Выгорели два резервуара

"Спутниковая фотография перевалочной нефтебазы в Тихорецке (Краснодарский край), сделанная сегодня, через сутки после удара украинских дронов и после того, как пожар, начавшийся после этой атаки, был потушен, подтверждает, что на территории предприятия полностью выгорели два резервуара с топливом", - говорится в сообщении.

Еще один резервуар, расположенный между ними, получил серьезные повреждения.

Что предшествовало

Напомним, утром 12 марта сообщалось, что в российском Тихорецке беспилотники атаковали нефтегазовое предприятие "Тихорецк-Нефть".

Из-за угрозы дронов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.

