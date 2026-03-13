Атака дронів на нафтобазу в Краснодарському краї РФ: два резервуари повністю вигоріли. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Після атаки безпілотників 12 березня по нафтобазі в Тихорецьку Краснодарському краї РФ там повністю вигоріло два резервуари з паливом.

Про це повідомляє"Радіо Свобода" публікуючи супутникові знімки, інформує Цензор.НЕТ.

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Вигоріли два резервуари

"Супутникова фотографія перевалочної нафтобази в Тихорецьку (Краснодарський край), зроблена сьогодні, через добу після удару українських дронів і після того, як пожежу, що почалася після цієї атаки, погасили, підтверджує, що на території підприємства повністю вигоріли два резервуари з паливом",- йдеться у повідомленні.

Ще один резервуар, розташований між ними, зазнав серйозних пошкоджень.

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Що передувало

Нагадаємо вранці 12 березня повідомлялося, що у російському Тихорецьку безпілотники атакували нафтогазове підприємство "Тихорецьк-Нафта".

Через загрозу дронів в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження.

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