Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ
У російському Тихорецьку безпілотники атакували нафтогазове підприємство "Тихорецьк-Нафта". Через загрозу дронів в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами місцевих, вночі над Краснодаром та Сіверським районом пролунало близько десяти вибухів, а у небі були яскраві спалахи. Очевидці чули глухі звуки вибухів у південній і західній частинах міста.
Місцеві також повідомляють, що один із безпілотників нібито впав у полі після роботи російської протиповітряної оборони. За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрони на підльоті до міста.
Через загрозу безпілотників у аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків.
Згодом голова Тихорецького району підтвердив факт атаки та зазначив, що під час атаки БпЛА виникла пожежа на НПЗ.
Що передувало?
- Днями повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.
- Також у Тольятті атаковано Хімзавод "КуйбишевАзот".
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Російське місто Сочі майже добу перебувало під атакою безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
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Всім Вам смачной кави та добрих новин.
ПЕСТНЯ
НА тихорецьку наш дрон відправится.
Цистерна спалахне і нема вже чим заправится.
Паркан цигляний вісь оплавится.
Хусточки білі, хусточки білі, хусточки білі,
Кацапи стали всі таки, печальні.
Цыстерна встретится, огонь останется.
Стена кирпичная, часы кремлёвские,
Движухи хочется, движухи хочется,
Движухи хочется, глаза печальные…
@ (в перекладі):
"Який все ж таки короткий шлях від знахідки рашистської плати з мікросхемами у дроні, що намагався уразити британську авіабазу на Кіпрі, до 💥💥💥 "бухгалтерії" заводу мікроелектроніки в Брянську."
Уражена ціль - це ЛВДС "Тихорєцк" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E), лінійна виробничо-діспетчерська станція, структурний підрозділ "Чєрноморсктранснєфть". А тихорецька нафтобаза знаходиться на чотири кілометра західніше (45°50'28.2"N 40°07'26.5"E), і належить підприємству "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". По масштабу порівнювати їх - це як порівнювати фрегат з катером.