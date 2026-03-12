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Новини Атака дронів на регіони РФ Горить нафтобаза в РФ
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Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтобазу

У російському Тихорецьку безпілотники атакували нафтогазове підприємство "Тихорецьк-Нафта". Через загрозу дронів в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих, вночі над Краснодаром та Сіверським районом пролунало близько десяти вибухів, а у небі були яскраві спалахи. Очевидці чули глухі звуки вибухів у південній і західній частинах міста.

Місцеві також повідомляють, що один із безпілотників нібито впав у полі після роботи російської протиповітряної оборони. За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрони на підльоті до міста.

Через загрозу безпілотників у аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків.

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Згодом голова Тихорецького району підтвердив факт атаки та зазначив,  що під час атаки БпЛА виникла пожежа на НПЗ.

Що передувало?

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Автор: 

нафта (6622) пожежа (4489) дрони (8469) Удари по РФ (1043) Краснодарський край РФ (80)
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На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за їх злочини в Україні, з 2014 року! Орки радіють і святкують, бо вони ж палітікай не інтєрєсуються!!
Армія! Мова! Віра!
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12.03.2026 07:49 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.

ПЕСТНЯ

НА тихорецьку наш дрон відправится.
Цистерна спалахне і нема вже чим заправится.
Паркан цигляний вісь оплавится.
Хусточки білі, хусточки білі, хусточки білі,
Кацапи стали всі таки, печальні.
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12.03.2026 07:54 Відповісти
На Тихорецкую наш дрон отправится,
Цыстерна встретится, огонь останется.
Стена кирпичная, часы кремлёвские,
Движухи хочется, движухи хочется,
Движухи хочется, глаза печальные…
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12.03.2026 08:21 Відповісти
Гм..., цікава думка:

@ (в перекладі):
"Який все ж таки короткий шлях від знахідки рашистської плати з мікросхемами у дроні, що намагався уразити британську авіабазу на Кіпрі, до 💥💥💥 "бухгалтерії" заводу мікроелектроніки в Брянську."
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12.03.2026 08:11 Відповісти
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12.03.2026 08:14 Відповісти
Айяйай) А якже зріст цін,хуйло готувався експортувати,а тєжко)))
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12.03.2026 09:21 Відповісти
уражена ціль не є якоюсь нафтобазою, і не є нафтопереробним заводом. Мабуть журналісти ніколи не навчаться правильно визначати статус, масштаб і призначення об'єкта
Уражена ціль - це ЛВДС "Тихорєцк" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E), лінійна виробничо-діспетчерська станція, структурний підрозділ "Чєрноморсктранснєфть". А тихорецька нафтобаза знаходиться на чотири кілометра західніше (45°50'28.2"N 40°07'26.5"E), і належить підприємству "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". По масштабу порівнювати їх - це як порівнювати фрегат з катером.
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12.03.2026 11:37 Відповісти
 
 