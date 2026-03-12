Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

У російському Тихорецьку безпілотники атакували нафтогазове підприємство "Тихорецьк-Нафта". Через загрозу дронів в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих, вночі над Краснодаром та Сіверським районом пролунало близько десяти вибухів, а у небі були яскраві спалахи. Очевидці чули глухі звуки вибухів у південній і західній частинах міста.

Місцеві також повідомляють, що один із безпілотників нібито впав у полі після роботи російської протиповітряної оборони. За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрони на підльоті до міста.

Через загрозу безпілотників у аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків.

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Згодом голова Тихорецького району підтвердив факт атаки та зазначив, що під час атаки БпЛА виникла пожежа на НПЗ.

Що передувало?

Днями повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.

Також у Тольятті атаковано Хімзавод "КуйбишевАзот".

Російське місто Сочі майже добу перебувало під атакою безпілотників.

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