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Реєстратор зафіксував момент влучання ракет ЗСУ по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО
З’явилося відео моменту влучання ракет ЗСУ по заводу "Група Кремній Ел" у Брянську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Кадри зафіксував реєстратор
Як зазначається, кадри зафіксовані реєстратором пасажирської маршрутки.
На нових записах атаки ЗСУ по Брянську 10 березня видно густий дим від вже атакованого та палаючого заводу "Група Кремній Ел". Далі на відео видно влучання ще однієї ракети по території заводу, згідно з аналізом OSINT-аналітика ASTRA.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.
Топ коментарі
+51 Анатолій Фоменко
показати весь коментар11.03.2026 08:33 Відповісти Посилання
+48 YU ST
показати весь коментар11.03.2026 09:01 Відповісти Посилання
+45 Виталий #548501
показати весь коментар11.03.2026 08:38 Відповісти Посилання
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а фордяка самий наглий - куди по зустрічній, сук@?
До заводу трошки не долетіла, на жаль.
але я чекаю на таке саме але на москві сіті
але вони як таргани поїхали хто як...
"Все свистит у виска. И секунды, и пули"
"Гойда!Гойда!"
"Все Равно от водки бы погибли"
Сциклива нація...
приємно б було побачити, як вони трощать один одного на авто, з обсирону!
ПРЕ-КРАС-НО!