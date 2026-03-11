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Новини Удари по РФ Далекобійні ракети
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Реєстратор зафіксував момент влучання ракет ЗСУ по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

З’явилося відео моменту влучання ракет ЗСУ по заводу "Група Кремній Ел" у Брянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Кадри зафіксував реєстратор

Як зазначається, кадри зафіксовані реєстратором пасажирської маршрутки.

На нових записах атаки ЗСУ по Брянську 10 березня видно густий дим від вже атакованого та палаючого заводу "Група Кремній Ел". Далі на відео видно влучання ще однієї ракети по території заводу, згідно з аналізом OSINT-аналітика ASTRA.

Також дивіться: Перші кадри після удару ракет Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

Кремній Ел
Кремній Ел

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.

Також дивіться: Крилаті ракети атакували завод мікроелектроніки "Кремній" у Брянську. ВIДЕО

Автор: 

Брянськ (157) Удари по РФ (1041)
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Топ коментарі
+51
Дуже гарно!
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11.03.2026 08:33 Відповісти
+48
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11.03.2026 09:01 Відповісти
+45
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11.03.2026 08:38 Відповісти
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настя-баранка, ты отношение к Руси и русскому языку никакого не имеешь, твой язык - российский, поняла дурко)
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11.03.2026 11:23 Відповісти
На відео влучання не в завод а в дорогу може в автівку чи кіоск .
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11.03.2026 09:45 Відповісти
То їхнє криворуке певео. Ракета собі мирно летіла, нікого не чіпала...
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11.03.2026 09:56 Відповісти
як всі оживиися. одним словом двіжуха
а фордяка самий наглий - куди по зустрічній, сук@?
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11.03.2026 09:55 Відповісти
Відео зробило мій ранок
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11.03.2026 10:03 Відповісти
Хорошо, но мало...
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11.03.2026 10:05 Відповісти
А чому дата на реєстраторі 12.03.26? Дивно
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11.03.2026 10:12 Відповісти
Уявляєте що було б з кацапівкою коли в нас був нормальний президент який не закрив ракетну програму та не грабував військових.
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11.03.2026 10:15 Відповісти
Це вже "камніснеба", чи ще "надопатєрпєть"?
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11.03.2026 10:26 Відповісти
як летить Шторм шадоу то повно відео, а коли летить Фламінго то жодного)
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11.03.2026 10:36 Відповісти
фуфламінгу вночі запускають. Та воно й логічно - крилаті ракети вдень навіть мобільні розрахунки збити можуть. А Шторми - балістика. Таке русня зіб'є хіба якщо не Кремль летітиме і то не факт що влучить.
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12.03.2026 01:24 Відповісти
Невидимий завод прямо на дорозі?
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11.03.2026 10:40 Відповісти
пять ракет прилетели по заводу, одна в городской застройке
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11.03.2026 10:41 Відповісти
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11.03.2026 10:40 Відповісти
мне ПОНРАВИЛОСЬ !!! все по взрослому !!! особенно то что сред бела дня !!! чтоб суки знали ,что мы тоже умеем так бить как они нас !!!! (((( дайте щє ім для розуму !!!
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11.03.2026 11:26 Відповісти
По відео завод в разних райоНах...одна від дугої в кіломерт разльту.
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11.03.2026 11:35 Відповісти
Це дорога.
До заводу трошки не долетіла, на жаль.
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11.03.2026 11:36 Відповісти
чого ж на жаль - хай знає кацапьйо що таке супутні збитки. І ще хай подякує що не влучили в якусь немиту хрущьоба чи дитсадок з лічинками ватних гельмінтів
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12.03.2026 01:26 Відповісти
у брянську бряхнуло
але я чекаю на таке саме але на москві сіті
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11.03.2026 13:24 Відповісти
по перше слабо, а по друге влучання в дорогу, що там максимум бровку та клумбу вскопало...
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11.03.2026 13:25 Відповісти
та й взагалі то корисно, як і санкції
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11.03.2026 13:30 Відповісти
перший то переліт бо потім за кільцем вже попало
але вони як таргани поїхали хто як...
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11.03.2026 13:31 Відповісти
"Дживужа""НАМ СКУЧНО! ХОЧЕТСЯ ДВИЖУХИ"
"Все свистит у виска. И секунды, и пули"
"Гойда!Гойда!"
"Все Равно от водки бы погибли"
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11.03.2026 16:17 Відповісти
***, кацапня повсиралась прямо в авто.
Сциклива нація...
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11.03.2026 17:00 Відповісти
прикро, що коротенький відосик.
приємно б було побачити, як вони трощать один одного на авто, з обсирону!
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11.03.2026 17:06 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/yIij7aGoA1A Улюблений російський вірш Стерненка (1:08)
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11.03.2026 17:43 Відповісти
Падіння на дорогу - недоліт. З мапи супутника -недоліт 300 м. В завод в'ї.....ло 3. І прямо по центру, як і у Воткінську. Тепер *будут біть баклуши*
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11.03.2026 18:58 Відповісти
єл, єл кремній єл! і тепер вже більше не буде їсти кремній єл...
ПРЕ-КРАС-НО!
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12.03.2026 05:31 Відповісти
навіть не хочю спіоздившеє міндичем перераховувати на українські життя
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15.03.2026 01:36 Відповісти
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