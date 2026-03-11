10 989 64
Регистратор зафиксировал момент попадания ракет ВСУ по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО
Появилось видео момента попадания ракет ВСУ по заводу "Группа Кремний Эл" в Брянске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Кадры зафиксировал регистратор
Как отмечается, кадры зафиксированы регистратором пассажирской маршрутки.
На новых записях атаки ВСУ по Брянску 10 марта виден густой дым от уже атакованного и горящего завода "Группа Кремний Эл". Далее на видео видно попадание еще одной ракеты по территории завода, согласно анализу OSINT-аналитика ASTRA.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московітам-окупантам!
А от своє ЗЕсрань просрала... двушечка на маскву...
Мільярди по кишенях, а прикриватись Штормами то хренова справа... для всіх нас. Тому і...
Слава Україні !!!
В нас вони не тільки вулиці, а й житлові будинки з людьми, що за сотні метрів від заводу зносять і нічого, кацапня аж в штанці сцить від радості.
https://t.me/exilenova_plus/17309
https://maps.app.goo.gl/1fR9SUk9VJhPAWoj6
І нехай машка захерова не пистить, що, мовляв, попали по жилому кварталу. Бо, поперше - сам завод дислокований в жилому кварталі; по-друге - ібанули вдень, а, значить, на заводі була робоча зміна. Працівники стратегічного заводу ворога, який зав'язаний
на оборона війну - закона ціль для ЗСУ
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
Гарне відео під ранкову каву. І мені сподобались звуки. Шо виьуху шо касабські - ой ой ой ой....
Брянськ - одне з найстаріших міст https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії. Засноване https://uk.wikipedia.org/wiki/985 985 року як укріплення на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0 Десні. Назва міста Брянськ походить від колишньої давньоруської назви Дъбряньск, утвореного від слова «дъбрь». (Старослов'янське слово «дъбрь» означає «обрив, рів, гірський схил, порослий густим лісом»). Уперше згадується в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Іпатіївському літописі https://uk.wikipedia.org/wiki/1146 1146 року. Згодом також згадується у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Воскресенському, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Лаврентіївському і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Троїцькому літописах. У місті був похований князь https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Святослав Олегович. На той час місто входило до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Чернігівського князівства.
а фордяка самий наглий - куди по зустрічній, сук@?