Регистратор зафиксировал момент попадания ракет ВСУ по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Появилось видео момента попадания ракет ВСУ по заводу "Группа Кремний Эл" в Брянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Кадры зафиксировал регистратор

Как отмечается, кадры зафиксированы регистратором пассажирской маршрутки.

На новых записях атаки ВСУ по Брянску 10 марта виден густой дым от уже атакованного и горящего завода "Группа Кремний Эл". Далее на видео видно попадание еще одной ракеты по территории завода, согласно анализу OSINT-аналитика ASTRA.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.

