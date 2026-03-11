РУС
Регистратор зафиксировал момент попадания ракет ВСУ по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Появилось видео момента попадания ракет ВСУ по заводу "Группа Кремний Эл" в Брянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кадры зафиксировал регистратор

Как отмечается, кадры зафиксированы регистратором пассажирской маршрутки.

На новых записях атаки ВСУ по Брянску 10 марта виден густой дым от уже атакованного и горящего завода "Группа Кремний Эл". Далее на видео видно попадание еще одной ракеты по территории завода, согласно анализу OSINT-аналитика ASTRA.

Смотрите также: Первые кадры после удара ракет Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Кремний Эл
Кремний Эл

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.

Смотрите также: Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

Автор: 

Брянск (68) Удары по РФ (738)
+23
Дуже гарно!
11.03.2026 08:33 Ответить
+16
Чого вони верещать?! Вигуки захвату?!
11.03.2026 08:39 Ответить
+16
11.03.2026 09:01 Ответить
Дуже гарно!
11.03.2026 08:33 Ответить
На відео влучання в дорогу, а не в завод.
11.03.2026 09:19 Ответить
То ракета ппо. Слабенький вибух.
11.03.2026 09:30 Ответить
Пішла далі рикошетом по цехах
11.03.2026 09:31 Ответить
Завод пішов в рознос
11.03.2026 08:37 Ответить
11.03.2026 08:38 Ответить
Прєднамєрєний удар Кієва по брянску... Тут все прекрасно!🤣
11.03.2026 08:48 Ответить
Ой! "Нежданчик"... Виступи Небензі та Лаврова, в період з 24 березня 2022 року, і на два роки вперед, "в студію"!!!
11.03.2026 09:11 Ответить
"Дураки и дороги" вже не про них. З дорогами у них дійсно порядок повний, вже не кажучі про траси федерального значення. Тут ти би просто остовпів від здивування.
11.03.2026 08:46 Ответить
Ось одна з ракет і вирішила привести ці дороги до звичного для москалів виду з 90-х.
11.03.2026 09:04 Ответить
Через годину там буде зеркальне покриття з розміткою.
11.03.2026 09:09 Ответить
"Дімочко"... Можу тобі задать маленьке питання: "Та ти шо?" Ти, мабуть, далі "ВнутріМКАДдя", не вибирався... Там уже до райцентрів, деяких, дороги "догнивають" - бо вже "вимирають" не тільки села, а й райцентри... А хто ж (і за які гроші), буде ремонтувать дороги у "вмираючому" регіоні? І ДЛЯ ЧОГО? "ЧТО-БЫ, БЫЛО..."?
11.03.2026 09:17 Ответить
Є на ютюбі серіал "Задрищєнск" або можете глянути також серіал "Аналогов нєт "
11.03.2026 10:12 Ответить
Я майже півтора десятка років, служив у "Задрищенськах"... Надивився "до ригачки"... Чим ти мене здивувать хочеш?
11.03.2026 10:18 Ответить
добре що відео не передає запах обі@раних кацапських портків .
11.03.2026 08:39 Ответить
Чого вони верещать?! Вигуки захвату?!
11.03.2026 08:39 Ответить
фламінги долетіли? чи забугорні ракети?
11.03.2026 08:43 Ответить
Що за питання...звісно, що забугорні.
11.03.2026 08:46 Ответить
Байдуже, що прилетіло! Головне, щоб московітів-окупантів побільше було здохлих!! Усьо ж па Плану ******!! Тому і радість у орків!! Та хоть камені з неба!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московітам-окупантам!
11.03.2026 09:07 Ответить
Та не байдуже! Зовсім небайдуже. Бо ж залежність від когось то не є щось добре, то зовсім погано.
А от своє ЗЕсрань просрала... двушечка на маскву...
Мільярди по кишенях, а прикриватись Штормами то хренова справа... для всіх нас. Тому і...
11.03.2026 09:13 Ответить
долетіли мирні дрони,дуже мирні
Слава Україні !!!
11.03.2026 09:20 Ответить
ПаРашкінці оцінили...
11.03.2026 08:49 Ответить
Справедливості ради треба сказати, що на відео не видно ніякого заводу! А вибух ракети прийшовся по проїзжій частині дороги!
11.03.2026 08:50 Ответить
Це ППО кацапів "відпрацювала"
11.03.2026 09:05 Ответить
В начале видео прилет по дороге, в конце по заводу
11.03.2026 09:13 Ответить
по дорозі а чи по фасаду? Тим більше, а нахрена завод в центрі міста будувати?
В нас вони не тільки вулиці, а й житлові будинки з людьми, що за сотні метрів від заводу зносять і нічого, кацапня аж в штанці сцить від радості.
11.03.2026 09:16 Ответить
Точно по дороге. Но это явно в рамках сопутствующего ущерба
https://t.me/exilenova_plus/17309
https://maps.app.goo.gl/1fR9SUk9VJhPAWoj6
11.03.2026 10:20 Ответить
Там, до речі, сушка щось загубила, нештатно, як вони кажуть. От воно й було по вулиці. ба-бах...
11.03.2026 09:18 Ответить
Так, дорогенький, невдобно пишешь, до тебе вже їдуть. Тікай з міста.
11.03.2026 09:18 Ответить
https://t.me/usivoho/41387 Відео з Генштабу ЗСУ, як Ракетами Storm Shadow уражено завод "Кремній Ел" 5 прильотів, всі в головний цех

І нехай машка захерова не пистить, що, мовляв, попали по жилому кварталу. Бо, поперше - сам завод дислокований в жилому кварталі; по-друге - ібанули вдень, а, значить, на заводі була робоча зміна. Працівники стратегічного заводу ворога, який зав'язаний на оборо на війну - закона ціль для ЗСУ
11.03.2026 08:51 Ответить
Брянськ місто побратим Тегерану .
11.03.2026 08:59 Ответить
Срочно послати ще три укомплектовані команди хоч куда небудь!
11.03.2026 09:22 Ответить
подейкують, шо якраз в перезмінку попали, тобто можливо забаранили дві зміни.
11.03.2026 09:23 Ответить
Гойдааа! Двіжуха!
11.03.2026 08:53 Ответить
ось так виглядіт внє палітікі
11.03.2026 08:54 Ответить
11.03.2026 09:01 Ответить
Знатная двіжуха палучілась аднака-да лапотнікі...
11.03.2026 09:02 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
Гарне відео під ранкову каву. І мені сподобались звуки. Шо виьуху шо касабські - ой ой ой ой....
11.03.2026 09:03 Ответить
Це якраз кацапська ППО "відбила атаку".
11.03.2026 09:04 Ответить
"Київ за три дні "?
11.03.2026 09:05 Ответить
Брянськ це Україна
11.03.2026 09:08 Ответить
А ти правий... Тільки назву треба повернуть первинну - "Дебрянськ"... Саме так він колись, в часи Русі, він іменувався...
Брянськ - одне з найстаріших міст https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії. Засноване https://uk.wikipedia.org/wiki/985 985 року як укріплення на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0 Десні. Назва міста Брянськ походить від колишньої давньоруської назви Дъбряньск, утвореного від слова «дъбрь». (Старослов'янське слово «дъбрь» означає «обрив, рів, гірський схил, порослий густим лісом»). Уперше згадується в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Іпатіївському літописі https://uk.wikipedia.org/wiki/1146 1146 року. Згодом також згадується у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Воскресенському, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Лаврентіївському і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Троїцькому літописах. У місті був похований князь https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Святослав Олегович. На той час місто входило до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Чернігівського князівства.
11.03.2026 09:23 Ответить
Як би не Міндічі,то такої красоти могло бути багато.
11.03.2026 09:12 Ответить
Короткометражка - "Брянський переполох"
11.03.2026 09:18 Ответить
А куди так водії швидко рвонули, що не так у славному граді,невже білоруська армія напала?
11.03.2026 09:23 Ответить
а я вот карти пріньос,откуда лєтєла ракєта.
11.03.2026 10:07 Ответить
Класс !!! Так бы и по улицам мааацквы сотнями ракет каждый день.
11.03.2026 09:24 Ответить
Почему статья написана по Руски, а в комментах беснуются на не самостоятельном языке?
11.03.2026 09:30 Ответить
кацапське лайно відправляється в спам.
11.03.2026 09:46 Ответить
Как прекрасно писать, на существующем и самостоятельным языке! И пусть я попаду в спам, но это приятно знать!
11.03.2026 10:03 Ответить
лайну слова не давали
11.03.2026 10:04 Ответить
Мардва опамц мастосраный, кликамц и калякамц на мастосраном, как зависчал мастосраный стихаплет пердула (шо на мардвань азикани звучит как пукшин). 🤣🤣🤣
11.03.2026 10:22 Ответить
Точно тіко є проблемка маленька така проблемка - як на на самостійній вашій мові місяць шо теперка є називається , март не пропонувати бо то латинська назва - у нас до речі березень . І фамілія до речі як буде на вашій самостійній мові - фамілія то також латинське слово .
11.03.2026 10:23 Ответить
На відео влучання не в завод а в дорогу може в автівку чи кіоск .
11.03.2026 09:45 Ответить
То їхнє криворуке певео. Ракета собі мирно летіла, нікого не чіпала...
11.03.2026 09:56 Ответить
як всі оживиися. одним словом двіжуха
а фордяка самий наглий - куди по зустрічній, сук@?
11.03.2026 09:55 Ответить
Відео зробило мій ранок
11.03.2026 10:03 Ответить
Хорошо, но мало...
11.03.2026 10:05 Ответить
Шось я не бачу влучання по заводу, бачу лише влучання в дорогу. Теж красіво ), але заголовок не відповідає вмісту.
11.03.2026 10:09 Ответить
А чому дата на реєстраторі 12.03.26? Дивно
11.03.2026 10:12 Ответить
Уявляєте що було б з кацапівкою коли в нас був нормальний президент який не закрив ракетну програму та не грабував військових.
11.03.2026 10:15 Ответить
 
 