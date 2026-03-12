Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

В российском Тихорецке беспилотники атаковали нефтегазовое предприятие "Тихорецк-Нефть". Из-за угрозы дронов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам местных жителей, ночью над Краснодаром и Северским районом прогремело около десяти взрывов, а в небе были яркие вспышки. Очевидцы слышали глухие звуки взрывов в южной и западной частях города.

Местные также сообщают, что один из беспилотников якобы упал в поле после работы российской противовоздушной обороны. По предварительным данным, российская ПВО пыталась сбить дроны на подлете к городу.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Впоследствии глава Тихорецкого района подтвердил факт атаки и отметил, что во время атаки БПЛА возник пожар на НПЗ.

Что предшествовало?

На днях сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.

Также в Тольятти атакован Химзавод "КуйбышевАзот".

Российский город Сочи почти сутки находился под атакой беспилотников.

