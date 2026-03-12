Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ
В российском Тихорецке беспилотники атаковали нефтегазовое предприятие "Тихорецк-Нефть". Из-за угрозы дронов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По словам местных жителей, ночью над Краснодаром и Северским районом прогремело около десяти взрывов, а в небе были яркие вспышки. Очевидцы слышали глухие звуки взрывов в южной и западной частях города.
Местные также сообщают, что один из беспилотников якобы упал в поле после работы российской противовоздушной обороны. По предварительным данным, российская ПВО пыталась сбить дроны на подлете к городу.
Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Впоследствии глава Тихорецкого района подтвердил факт атаки и отметил, что во время атаки БПЛА возник пожар на НПЗ.
Что предшествовало?
- На днях сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.
- Также в Тольятти атакован Химзавод "КуйбышевАзот".
-
Российский город Сочи почти сутки находился под атакой беспилотников.
Армія! Мова! Віра!
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
ПЕСТНЯ
НА тихорецьку наш дрон відправится.
Цистерна спалахне і нема вже чим заправится.
Паркан цигляний вісь оплавится.
Хусточки білі, хусточки білі, хусточки білі,
Кацапи стали всі таки, печальні.
Цыстерна встретится, огонь останется.
Стена кирпичная, часы кремлёвские,
Движухи хочется, движухи хочется,
Движухи хочется, глаза печальные…
@ (в перекладі):
"Який все ж таки короткий шлях від знахідки рашистської плати з мікросхемами у дроні, що намагався уразити британську авіабазу на Кіпрі, до 💥💥💥 "бухгалтерії" заводу мікроелектроніки в Брянську."