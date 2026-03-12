РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Горит нефтебаза в росиии
990 6

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали нефтебазу

В российском Тихорецке беспилотники атаковали нефтегазовое предприятие "Тихорецк-Нефть". Из-за угрозы дронов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам местных жителей, ночью над Краснодаром и Северским районом прогремело около десяти взрывов, а в небе были яркие вспышки. Очевидцы слышали глухие звуки взрывов в южной и западной частях города.

Местные также сообщают, что один из беспилотников якобы упал в поле после работы российской противовоздушной обороны. По предварительным данным, российская ПВО пыталась сбить дроны на подлете к городу.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Регистратор зафиксировал момент попадания ракет ВСУ по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Впоследствии глава Тихорецкого района подтвердил факт атаки и отметил, что во время атаки БПЛА возник пожар на НПЗ.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВМС уточнили, что в Крыму уничтожены сразу 3 "Панциря" и поражена инфраструктура аэродрома Кировское. ВИДЕО

Автор: 

нефть (461) пожар (711) дроны (4928) Удары по РФ (742) Краснодарский край РФ (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за їх злочини в Україні, з 2014 року! Орки радіють і святкують, бо вони ж палітікай не інтєрєсуються!!
Армія! Мова! Віра!
показать весь комментарий
12.03.2026 07:49 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.

ПЕСТНЯ

НА тихорецьку наш дрон відправится.
Цистерна спалахне і нема вже чим заправится.
Паркан цигляний вісь оплавится.
Хусточки білі, хусточки білі, хусточки білі,
Кацапи стали всі таки, печальні.
показать весь комментарий
12.03.2026 07:54 Ответить
На Тихорецкую наш дрон отправится,
Цыстерна встретится, огонь останется.
Стена кирпичная, часы кремлёвские,
Движухи хочется, движухи хочется,
Движухи хочется, глаза печальные…
показать весь комментарий
12.03.2026 08:21 Ответить
Гм..., цікава думка:

@ (в перекладі):
"Який все ж таки короткий шлях від знахідки рашистської плати з мікросхемами у дроні, що намагався уразити британську авіабазу на Кіпрі, до 💥💥💥 "бухгалтерії" заводу мікроелектроніки в Брянську."
показать весь комментарий
12.03.2026 08:11 Ответить
Матеріал по темі:

показать весь комментарий
12.03.2026 08:14 Ответить
Айяйай) А якже зріст цін,хуйло готувався експортувати,а тєжко)))
показать весь комментарий
12.03.2026 09:21 Ответить
 
 