Новости Атака дронов на регионы РФ
В российском городе Сочи "беспрецедентная по продолжительности" атака БПЛА, - мэр

Российский город Сочи почти сутки находится под атакой беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.

Подробности

"Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по продолжительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом", - сказал он.

Что предшествовало?

Читайте: Россия может направить войска в Иран, - Зеленский

россия (22460) Сочи (24) Удары по РФ (738)
Свинособаки в сочи включили режим Атака.
11.03.2026 13:09 Ответить
"в городе сочі стрьомние ночі "
11.03.2026 13:12 Ответить
Що там з початком курортного сезону, тепліє?
11.03.2026 13:13 Ответить
єта же курорт....двіжуха....всьо ж па дамашнєму
11.03.2026 13:14 Ответить
Цікаво. У Сочі дрони напевно просто перепочити залетіли на зворотному шляху з Самари.
11.03.2026 13:18 Ответить
А по яким підприємствам ОПК у місті Сочі наносяться удари?
11.03.2026 13:20 Ответить
Хай їдуть відпочивати у Північну Кореню! Або на Близький Схід - там "брати мусульмани" їх пригостять "шахедами"! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
11.03.2026 13:22 Ответить
Мабуть там щось є....
11.03.2026 13:22 Ответить
Так це ми ще і не починали !
11.03.2026 13:23 Ответить
Та ты шоооо????беспрецендентная????а как же анало говнет шибзхдиковатого говнокомандующего*?*?*который дрыщет безостановочно в чумадан?...
11.03.2026 13:28 Ответить
 
 