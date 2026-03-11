В российском городе Сочи "беспрецедентная по продолжительности" атака БПЛА, - мэр
Российский город Сочи почти сутки находится под атакой беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.
Подробности
"Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по продолжительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом", - сказал он.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.
- Также в Тольятти атакован Химзавод "КуйбышевАзот".
