Химзавод "КуйбышевАзот" атакован в Тольятти: вспыхнул пожар, - СМИ

Химический завод "КуйбышевАзот" атакован и горит в Тольятти Самарской области.

Об этом сообщают местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о предприятии?

Как отмечается на сайте предприятия, "КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер по производству капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале Силы обороны поразили три предприятия ВПК РФ и ракетный полигон, - Минобороны

Где еще слышали взрывы?

Жители города Сызрань Самарской области также сообщают о взрывах.

Неспокойно было этой ночью и в Сочи (Краснодарский край РФ).

Больше информации о последствиях атаки на РФ на данный момент нет.

Как сообщалось, также гремели мощные взрывы в оккупированном Севастополе, в сети сообщают о повреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. Спутниковые снимки