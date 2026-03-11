Химзавод "КуйбышевАзот" атакован в Тольятти: вспыхнул пожар, - СМИ
Химический завод "КуйбышевАзот" атакован и горит в Тольятти Самарской области.
Об этом сообщают местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Что известно о предприятии?
Как отмечается на сайте предприятия, "КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер по производству капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.
Где еще слышали взрывы?
Жители города Сызрань Самарской области также сообщают о взрывах.
Неспокойно было этой ночью и в Сочи (Краснодарский край РФ).
Больше информации о последствиях атаки на РФ на данный момент нет.
Как сообщалось, также гремели мощные взрывы в оккупированном Севастополе, в сети сообщают о повреждениях.
На череповеький "Апатіт" ще не прилітало.