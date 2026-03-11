РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
6 925 22

Химзавод "КуйбышевАзот" атакован в Тольятти: вспыхнул пожар, - СМИ

Украинские дроны атаковали Липецкую область

Химический завод "КуйбышевАзот" атакован и горит в Тольятти Самарской области.

Об этом сообщают местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Что известно о предприятии?

Как отмечается на сайте предприятия, "КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер по производству капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале Силы обороны поразили три предприятия ВПК РФ и ракетный полигон, - Минобороны

Где еще слышали взрывы?

Жители города Сызрань Самарской области также сообщают о взрывах.

Неспокойно было этой ночью и в Сочи (Краснодарский край РФ).

Больше информации о последствиях атаки на РФ на данный момент нет.

Как сообщалось, также гремели мощные взрывы в оккупированном Севастополе, в сети сообщают о повреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. Спутниковые снимки

Давайте хлопчики!!! Слава ЗСУ!
11.03.2026 06:55 Ответить
Шо с їбалом?
11.03.2026 06:56 Ответить
Слава ЗСУ!
11.03.2026 06:56 Ответить
Поки кацапи проводять геноцид українського народу, весь всіт мовчить, то Україна їм виносить ВПК, нафтогазотранспортну систему та ППО.
11.03.2026 06:59 Ответить
Гарна новина-виконавцям респект...
11.03.2026 06:59 Ответить
продовжуються удари по виробникам нітрату аммонія та прекурсорів виробництва військової вибухівки - невинномиський "Азот", Щокіноазот, Дорогобуж, Акрон, КЧХК, тепер куйбишевазот...
На череповеький "Апатіт" ще не прилітало.
11.03.2026 07:19 Ответить
а, да - у грудні був ще "Тольяттіазот".
11.03.2026 07:24 Ответить
Ну, на Дорогобужі, нібито, вже можна "ставить хрест" - читав, рознесло все... Чи, може, "прибрехали"?
11.03.2026 08:05 Ответить
на "Дорогобужі три основнх виробництва - виробництво азотної кислоти, виробництво аміаку і відповідно виробництво аміачної селітри. Деількома дронами при умові вкрай удачних влучань можно суттєво порушити один, чи навіть два виробничих процеса. Але враховуючт що виробництва розсереджені на площі майже 200 гектарів, то казати що від двох атак дронами у грудні та у лютому, на "Дорогобужі" можно ставити хрест - це трохи, м'яко кажучі, оптимістично. Тому, думаю, то "джерело" трохи піздюнькає.
11.03.2026 08:30 Ответить
Ну , я ж, просто "висловив припущення"...
11.03.2026 08:53 Ответить
думаю, як тільки інормація про відновлення иробництва буде підтверджена, то дрони знов туди навідуються.
11.03.2026 09:02 Ответить
хоча би влучили у цех №38 (53°33'07.0"N 49°28'22.0"E, виробництво гідроксиламину) - там при пожежі найбільш феєричний ефект буде.
11.03.2026 07:39 Ответить
11.03.2026 08:14 Ответить
Це паркр про який завод?
11.03.2026 08:36 Ответить
я так розумію - про вчорашній "Крємній-Ел"
11.03.2026 08:38 Ответить
Кремний-Эл
11.03.2026 09:17 Ответить
ЗСУ продовжують знайомити нас з могутньою кацапською промисловістю, яка після ознайомлення перестає нею бути. Сьогодні заняття з хімії
11.03.2026 09:12 Ответить
А вы что тут все, а не в окопе? Какашки с улица убрали? Свет вам дали? Пакеты с биомассой завязали?
11.03.2026 09:22 Ответить
11.03.2026 09:33 Ответить
Яка сумна новина! 😁 Слава ЗСУ!
11.03.2026 09:43 Ответить
 
 