В январе-феврале Силы обороны поразили три предприятия ВПК РФ и ракетный полигон, - Минобороны

С начала 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по трем предприятиям российского ВПК, ракетному полигону и двум арсеналам, чтобы ослабить способность РФ атаковать города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Атлант Аэро" и Капустин Яр

В ночь на 13 января ракеты украинского производства поразили предприятие "Атлант Аэро" в городе Таганрог. После удара в районе производственных корпусов зафиксировали взрывы и пожар. Предприятие занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников "Молния", а также производит комплектующие для БПЛА Orion UAV.

5 февраля украинские силы нанесли удар по государственному межвидовому полигону Минобороны РФ Капустин Яр. Сообщается о повреждении технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения. Этот полигон является одним из ключевых центров испытаний новейшего российского вооружения, в частности ракет "Орешник".

6000 FPV-дронов и арсенал ГРАУ

9 февраля стало известно о поражении склада беспилотников вблизи Ростова-на-Дону. В результате удара были уничтожены три контейнера с FPV-дронами и комплектующими - примерно 6000 беспилотников. Также повреждения получили другие контейнеры с БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ атаковали российский химзавод в Пермском крае - более чем в 1600 км от границы с Украиной

В ночь на 12 февраля украинские средства дальнего поражения FP-5 "Фламинго" нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населенного пункта Котлубань. Объект является одной из крупнейших площадок хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ российской армии. После удара на территории арсенала зафиксировали мощные взрывы и последующую вторичную детонацию.

Воткинский завод и "Прогресс"

Еще один удар был нанесен в ночь на 21 февраля по предприятию российского ВПК Воткинский завод в городе Воткинск. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", в результате чего был разрушен производственный цех №22.

На "Воткинском заводе" производят межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", морские ракеты Р-30 "Булава" для подводных лодок проекта Борей-А, а также ракеты для оперативно-тактического комплекса Искандер-М и авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, в городе Мичуринск под удар попало предприятие Мичуринский завод "Прогресс", которое производит высокотехнологичное оборудование для авиационных и ракетных систем и задействовано в обеспечении армии РФ. На территории завода возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. Спутниковые снимки