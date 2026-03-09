У січні-лютому Сили оборони уразили три підприємства ВПК РФ і ракетний полігон, - Міноборони

З початку 2026 року Сили оборони України вдарили по трьох підприємствах російського ВПК, ракетному полігону та двох арсеналах, щоб послабити здатність РФ атакувати міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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"Атлант Аеро" та Капустін Яр

У ніч проти 13 січня ракети українського виробництва вразили підприємство "Атлант Аеро" у місті Таганрог. Після удару у районі виробничих корпусів зафіксували вибухи та пожежу. Підприємство займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників "Молния", а також виробляє комплектуючі для БпЛА Orion UAV.

5 лютого українські сили завдали удару по державному міжвидовому полігону Міноборони РФ Капустин Яр. Повідомляється про пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення. Цей полігон є одним із ключових центрів випробувань новітнього російського озброєння, зокрема ракет "Орешнік".

6000 FPV-дронів та арсенал ГРАУ

9 лютого стало відомо про ураження складу безпілотників поблизу Ростов-на-Дону. Внаслідок удару було знищено три контейнери з FPV-дронами та комплектуючими - приблизно 6000 безпілотників. Також пошкоджень зазнали інші контейнери з БпЛА.

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У ніч проти 12 лютого українські засоби дальнього ураження FP-5 "Фламінго" вдарили по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Котлубань. Об’єкт є одним із найбільших майданчиків зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин російської армії. Після удару на території арсеналу зафіксували потужні вибухи та подальшу вторинну детонацію.

Воткінський завод та "Прогрес"

Ще один удар було завдано у ніч на 21 лютого по підприємству російського ВПК Воткінський завод у місті Воткінськ. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії застосували крилаті ракети FP-5 "Фламінго", унаслідок чого було зруйновано виробничий цех №22.

На "Воткінському заводі" виготовляють міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", морські ракети Р-30 "Булава" для субмарин проєкту Борей-А, а також ракети для оперативно-тактичного комплексу Іскандер-М і авіаційного ракетного комплексу Х-47М2 "Кинжал".

Крім того, у місті Мічурінськ під удар потрапило підприємство Мічуринський завод "Прогрес", яке виготовляє високотехнологічне обладнання для авіаційних та ракетних систем і задіяне у забезпеченні армії РФ. На території заводу виникла пожежа.

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