Дрони СБУ атакували російський хімзавод у Пермському краї – за понад 1600 км від кордону з Україною
У ніч проти 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї –– за понад 1600 км від кордону з Україною.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Деталі спецоперації
Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.
- У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу.
"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3601064
Країни, що володіють ракетами (балістичними середньої дальності, крилатими і міжконтинентальними) з дальністю польоту 1000 км і більше, включають кацапію, Китай, США, Індію, Ізраїль, Іран, КНДР, Пакистан і Францію.
у вас УКРАЇНА вже вступила у клуб 1000км та стала десятою у світі ???
А хімзавод у Пермському краї - це понад 1600 км від кордону з Україною
Джерело: https://censor.net/ua/n3601064
треба було вдарити двома Міжконтинентальними балістичними ракетами,які ви отдали
Після розпаду СРСР Україна мала третій у світі ядерний арсенал, який до 1 червня 1996 року повністю передала Росії. Вона позбулася 176 міжконтинентальних ракет, понад 2500 одиниць тактичної зброї
Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) - це стратегічні керовані ракети з дальністю польоту понад 5 500 км.
вона б політіла до хабаровська, повернула назад,ще трохи покружляла та вразила ціль..... язиком
Обзор от ИИ
Українська далекобійна крилата ракета
https://www.google.com/search?q=FP-5+%C2%AB%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%C2%BB&oq=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCjEzMTY3ajBqMTWoAgiwAgHxBVueCmnMEyUI&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwim7s2HwuKSAxVYUFUIHX55IeQQgK4QegYIAQgAEAM FP-5 «Фламінго» має заявлену дальність польоту до 3000 км. Це стратегічна зброя класу «земля-земля», розроблена для ураження цілей у глибокому тилу, здатна нести бойову частину вагою близько 1000-1150 кг.
Основні характеристики ракети «Фламінго»:
Дальність: до 3000 км.Бойова частина: ~1000-1150 кг.