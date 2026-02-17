Дрони СБУ атакували російський хімзавод у Пермському краї – за понад 1600 км від кордону з Україною

У ніч проти 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї –– за понад 1600 км від кордону з Україною.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі спецоперації

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Альфа" СБУ вдвічі скоротили кількість ЗРГК "Панцир" у окупантів: втрати перевищили $4 млрд. ВIДЕО









"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ворожий вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА, - Генштаб