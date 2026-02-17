Дрони СБУ атакували російський хімзавод у Пермському краї – за понад 1600 км від кордону з Україною

У ніч проти 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї –– за понад 1600 км від кордону з Україною.

Деталі спецоперації

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

  • У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу.

"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Топ коментарі
+7
Молодці Козаки.
17.02.2026 18:06 Відповісти
+3
"У Манохіна на обʼєктє труби лопнулі" (С)
17.02.2026 18:12 Відповісти
+2
а фламінго не долетіло? більзін кончився?
17.02.2026 18:17 Відповісти
Метанол хімічили - от і прилетіло
17.02.2026 18:16 Відповісти
від нього сліпнуть
17.02.2026 18:19 Відповісти
А потім - дохнуть... Виживають "щасливчики"...Правда, жертвам метанолу, навіть пам"ятник є - в Болгарії..є. Точно не пам"ятаю - чи то в Бургасі, чи у Варні. Коли Червона армія вступила в Болгарію, то солдати одного підрозділу надибали цистерну спирту... Ну, і "гульнули"... Більшість - не вижили... Щоб замаскувать цей факт масової смерті, їх поховали з почестями, і змусили місцеву владу поставить їм пам"ятник...
17.02.2026 19:21 Відповісти
безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі.
17.02.2026 18:38 Відповісти
а чому не фламінго?
17.02.2026 18:40 Відповісти
а що, ваші фламінго вже літають на понад 1600 км від кордону з Україною
Країни, що володіють ракетами (балістичними середньої дальності, крилатими і міжконтинентальними) з дальністю польоту 1000 км і більше, включають кацапію, Китай, США, Індію, Ізраїль, Іран, КНДР, Пакистан і Францію.

у вас УКРАЇНА вже вступила у клуб 1000км та стала десятою у світі ???

А хімзавод у Пермському краї - це понад 1600 км від кордону з Україною
треба було вдарити двома Міжконтинентальними балістичними ракетами,які ви отдали

Після розпаду СРСР Україна мала третій у світі ядерний арсенал, який до 1 червня 1996 року повністю передала Росії. Вона позбулася 176 міжконтинентальних ракет, понад 2500 одиниць тактичної зброї
Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) - це стратегічні керовані ракети з дальністю польоту понад 5 500 км.
вона б політіла до хабаровська, повернула назад,ще трохи покружляла та вразила ціль..... язиком
18.02.2026 09:25 Відповісти
переживаєш за зєлю?ну переживай....тільки тут не всі дурні як ти. в ****** будеш лізти коли порозумнішаєш. Ырина

Обзор от ИИ

Українська далекобійна крилата ракета
FP-5 «Фламінго» має заявлену дальність польоту до 3000 км. Це стратегічна зброя класу «земля-земля», розроблена для ураження цілей у глибокому тилу, здатна нести бойову частину вагою близько 1000-1150 кг.
Основні характеристики ракети «Фламінго»:
Дальність: до 3000 км.Бойова частина: ~1000-1150 кг.
18.02.2026 09:29 Відповісти
деревний спирт - Штірліц на ньому їздив
17.02.2026 18:24 Відповісти
У кацапов счёт в количестве, у нас в километраже.
17.02.2026 19:57 Відповісти
 
 