РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10726 посетителей онлайн
Новости дроны атаковали завод в РФ Спецоперация СБУ
772 6

Дроны СБУ атаковали российский химзавод в Пермском крае – более чем в 1600 км от границы с Украиной

Дроны СБУ атаковали химзавод в Пермском крае РФ

В ночь на 17 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе. Завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае –– более чем в 1600 км от границы с Украиной.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали спецоперации

Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит — химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.

  • В местных телеграм-каналах сообщали о как минимум шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы "Альфа" СБУ вдвое сократили количество ЗРГК "Панцирь" у оккупантов: потери превысили $4 млрд. ВИДЕО

Дроны СБУ атаковали химзавод в Пермском крае России
Дроны СБУ атаковали химзавод в Пермском крае России

Дроны СБУ атаковали химзавод в Пермском крае России

"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и напрямую влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб

Автор: 

СБУ (2780) Удары по РФ (712) Пермский край РФ (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці Козаки.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:06 Ответить
"У Манохіна на обʼєктє труби лопнулі" (С)
показать весь комментарий
17.02.2026 18:12 Ответить
Метанол хімічили - от і прилетіло
показать весь комментарий
17.02.2026 18:16 Ответить
від нього сліпнуть
показать весь комментарий
17.02.2026 18:19 Ответить
а фламінго не долетіло? більзін кончився?
показать весь комментарий
17.02.2026 18:17 Ответить
деревний спирт - Штірліц на ньому їздив
показать весь комментарий
17.02.2026 18:24 Ответить
 
 