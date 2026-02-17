Дроны СБУ атаковали российский химзавод в Пермском крае – более чем в 1600 км от границы с Украиной
В ночь на 17 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе. Завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае –– более чем в 1600 км от границы с Украиной.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Детали спецоперации
Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит — химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.
- В местных телеграм-каналах сообщали о как минимум шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.
"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и напрямую влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.
