Дроны СБУ атаковали российский химзавод в Пермском крае – более чем в 1600 км от границы с Украиной

В ночь на 17 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе. Завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае –– более чем в 1600 км от границы с Украиной.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали спецоперации

Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит — химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.

В местных телеграм-каналах сообщали о как минимум шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы "Альфа" СБУ вдвое сократили количество ЗРГК "Панцирь" у оккупантов: потери превысили $4 млрд. ВИДЕО









"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и напрямую влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб