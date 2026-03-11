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Новини Вибухи в Криму
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Потужні вибухи в окупованому Севастополі: повідомляють про пошкодження

севастополь чує вибухи

Зранку 11 березня 2026 року в тимчасово окупованому Криму лунають потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Є пошкодження

Як зазначається, вибухи у Севастополі чути від 5 ранку. Є також пошкодження.

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Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевнив, що російська ППО нібито збила 9 повітряних цілей і підтвердив наявність пошкоджень. 

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Наразі в Криму вже оголосили відбій тривоги.

Автор: 

вибух (4740) Крим (14120) Севастополь (557)
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Щож отримуйте варвари ви хотіли війни ,Севастополь це анлав "русского мира" в Криму де зборище колоборантів і військових пенсіонерів.
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11.03.2026 06:43 Відповісти
Крым 2026:
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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11.03.2026 09:28 Відповісти
😊😆🤣
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11.03.2026 09:44 Відповісти
 
 