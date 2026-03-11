5 313 3
Потужні вибухи в окупованому Севастополі: повідомляють про пошкодження
Зранку 11 березня 2026 року в тимчасово окупованому Криму лунають потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Є пошкодження
Як зазначається, вибухи у Севастополі чути від 5 ранку. Є також пошкодження.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевнив, що російська ППО нібито збила 9 повітряних цілей і підтвердив наявність пошкоджень.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Наразі в Криму вже оголосили відбій тривоги.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!