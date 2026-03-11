РУС
Новости Взрывы в Крыму
Мощные взрывы в оккупированном Севастополе: сообщают о повреждениях

Севастополь слышит взрывы

Утром 11 марта 2026 года во временно оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Есть повреждения

Как отмечается, взрывы в Севастополе слышны с 5 утра. Есть также повреждения.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заверил, что российская ПВО якобы сбила 9 воздушных целей и подтвердил наличие повреждений. 

Больше информации на данный момент не известно.

Щож отримуйте варвари ви хотіли війни ,Севастополь це анлав "русского мира" в Криму де зборище колоборантів і військових пенсіонерів.
