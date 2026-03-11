3 327 1
Мощные взрывы в оккупированном Севастополе: сообщают о повреждениях
Утром 11 марта 2026 года во временно оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Есть повреждения
Как отмечается, взрывы в Севастополе слышны с 5 утра. Есть также повреждения.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заверил, что российская ПВО якобы сбила 9 воздушных целей и подтвердил наличие повреждений.
Больше информации на данный момент не известно.
