Мощные взрывы в оккупированном Севастополе: сообщают о повреждениях

Утром 11 марта 2026 года во временно оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть повреждения

Как отмечается, взрывы в Севастополе слышны с 5 утра. Есть также повреждения.

Читайте также: Часть Севастополя осталась без света после атаки дронов

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заверил, что российская ПВО якобы сбила 9 воздушных целей и подтвердил наличие повреждений.

Больше информации на данный момент не известно.