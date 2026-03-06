Часть Севастополя осталась без света после атаки дронов

Во временно оккупированном Севастополе часть города осталась без электроэнергии после атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Перебои с электричеством, водой и связью

Отмечается, что обломки сбитых дронов повредили электрическую подстанцию, что привело к отключению света в части города. Местные паблики также сообщают об интенсивной стрельбе в районе военного аэродрома "Бельбек".

В сети пишут, что атака продолжается. В некоторых районах города также сообщают о перебоях с водоснабжением и мобильной связью.

Читайте также: НАБУ и САП раскрыли хищение 80 млн грн на проекте водопровода в Донецкой области