Часть Севастополя осталась без света после атаки дронов
Во временно оккупированном Севастополе часть города осталась без электроэнергии после атаки беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.
Перебои с электричеством, водой и связью
Отмечается, что обломки сбитых дронов повредили электрическую подстанцию, что привело к отключению света в части города. Местные паблики также сообщают об интенсивной стрельбе в районе военного аэродрома "Бельбек".
В сети пишут, что атака продолжается. В некоторых районах города также сообщают о перебоях с водоснабжением и мобильной связью.
