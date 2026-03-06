РУС
Новости Взрывы в Крыму
1 161 4

Часть Севастополя осталась без света после атаки дронов

блекаут в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе часть города осталась без электроэнергии после атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.

Перебои с электричеством, водой и связью

Отмечается, что обломки сбитых дронов повредили электрическую подстанцию, что привело к отключению света в части города. Местные паблики также сообщают об интенсивной стрельбе в районе военного аэродрома "Бельбек".

В сети пишут, что атака продолжается. В некоторых районах города также сообщают о перебоях с водоснабжением и мобильной связью.

Опять камні с нєба?
06.03.2026 01:37 Ответить
Написано ж - уламки...але як точно попадають оті уламки.Просто клас.
06.03.2026 05:56 Ответить
Довгі руки Обленерго дісталися до рідної гавані.
06.03.2026 06:47 Ответить
 
 