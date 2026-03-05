НАБУ и САП раскрыли хищение 80 млн грн на проекте водопровода на Донетчине
НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которая завладела 80 млн грн во время разработки документации для строительства водопровода в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.
Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ разоблачили организованную группу, причастную к завладению 80 млн грн, выделенных на разработку проектно-сметной документации на строительство сооружений технического водоснабжения от канала "Северский Донец – Донбасс" до врезки в Южно-Донбасский водопровод.
Кого подозревают?
Среди подозреваемых (должности указаны на момент совершения преступления):
- директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации;
- заместитель начальника управления Донецкой областной государственной администрации;
- бенефициарный владелец ряда коммерческих предприятий.
Детали схемы
В ноябре 2021 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации заключил договор на разработку проектно-сметной документации на строительство сооружений технического водоснабжения. Как выяснило следствие, контракт был подписан с предприятием, подконтрольным этому чиновнику.
Несмотря на то, что документация была разработана лишь частично, на счета подрядной организации в течение сентября – декабря 2021 года безосновательно перечислили 80 млн грн.
Что ждет подозреваемых
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Эта статья предусматривает самую строгую ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Напомним, в июне 2025 года владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение более 240 млн грн на строительстве водопровода река Ингулец-Южное водохранилище, который должен был обеспечить водой Кривой Рог после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС.
Чи є у нас чесні Голови ЦВА,заступники,керівники департаментів,мери міст і їх заступники,чи є чесний бізнес ?
Де результат?