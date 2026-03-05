НАБУ и САП раскрыли хищение 80 млн грн на проекте водопровода на Донетчине

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которая завладела 80 млн грн во время разработки документации для строительства водопровода в Донецкой области.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ разоблачили организованную группу, причастную к завладению 80 млн грн, выделенных на разработку проектно-сметной документации на строительство сооружений технического водоснабжения от канала "Северский Донец – Донбасс" до врезки в Южно-Донбасский водопровод.

Кого подозревают?

Среди подозреваемых (должности указаны на момент совершения преступления):

директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации;

заместитель начальника управления Донецкой областной государственной администрации;

бенефициарный владелец ряда коммерческих предприятий.

Детали схемы

В ноябре 2021 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации заключил договор на разработку проектно-сметной документации на строительство сооружений технического водоснабжения. Как выяснило следствие, контракт был подписан с предприятием, подконтрольным этому чиновнику.

Несмотря на то, что документация была разработана лишь частично, на счета подрядной организации в течение сентября – декабря 2021 года безосновательно перечислили 80 млн грн.

Что ждет подозреваемых

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Эта статья предусматривает самую строгую ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, в июне 2025 года владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение более 240 млн грн на строительстве водопровода река Ингулец-Южное водохранилище, который должен был обеспечить водой Кривой Рог после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС.