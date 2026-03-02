Переплата 420 тыс. грн: экс-служащего Сумской ОГА подозревают в нарушениях при ремонте после обстрелов
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента Сумской ОГА, который по служебной халатности допустил переплату более 420 тыс. грн во время ликвидации последствий обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прокуратуру Сумщины.
Отвечал за восстановление после обстрела в Конотопском районе
Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры сообщено о подозрении в настоящее время уже бывшему исполняющему обязанности директора Департамента капитального строительства Сумской ОГА.
По данным следствия, в результате военной агрессии были повреждены окна зданий одного из детских оздоровительных лагерей в Конотопском районе.
Средства на ликвидацию последствий были выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Не проверил соответствие фактически поставленных материалов
При этом именно подозреваемый был уполномоченным лицом от Сумской ОГА на осуществление публичных закупок строительных материалов для первоочередных аварийно-ремонтных работ на объектах такой категории.
В дальнейшем после поставки предпринимателем строительных материалов он подписал акты приема-передачи, при этом не удостоверившись в том, что объемы, перечень и стоимость фактически поставленных материалов соответствуют сведениям, указанным в актах приема-передачи указанного имущества.
Согласно выводам экспертов, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым своих служебных обязанностей заказчиком излишне выплачено поставщику из государственного бюджета 420 тыс. 702 грн.
