Переплата 420 тисяч грн: ексслужбовця Сумської ОВА підозрюють у порушеннях під час ремонту після обстрілів

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора департаменту Сумської ОВА, який через службову недбалість допустив переплату понад 420 тис. грн під час ліквідації наслідків обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру Сумщини.

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Відповідав за відновлення після обстрілу в Конотопському районі

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру на даний час вже колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА.

За даними слідства, внаслідок військової агресії було пошкоджено вікна будівель одного з дитячих оздоровчих таборів у Конотопському районі.

Кошти на ліквідацію наслідків були виділені з резервного фонду державного бюджету.

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Не перевірив відповідність фактично поставлених матеріалів

При цьому саме підозрюваний був уповноваженою особою на здійснення від Сумської ОВА публічних закупівель будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах такої категорії.

Надалі після постачання підприємцем будівельних матеріалів він підписав акти прийому передачі, при цьому не упевнившись у тому, що обсяги, перелік та вартість фактично поставлених матеріалів відповідають відомостям зазначеним в актах приймання - передачі вказаного майна.

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Відповідно до висновків експертів, внаслідок неналежного виконання підозрюваним своїх службових обов’язків замовником зайво сплачено постачальнику з державного бюджету 420 тис. 702 грн.