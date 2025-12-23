Мільйонні збитки на відновленні житла після обстрілів у Дніпрі: посадовцю міськради і трьом особам повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО
У Дніпрі викрито організовану схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після ворожих обстрілів. Сума збитків становить 3,3 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, повідомлено про підозру заступнику директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, директору приватного підприємства, а також двом бухгалтерам так званого "конвертаційного центру".
Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, а також службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Як діяла схема?
Встановлено, що у 2023–2025 роках підозрювані організували та реалізували злочинну схему з привласнення коштів міського бюджету, виділених на відновлення житлових будинків у місті Дніпро, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.
Зокрема, Дніпровська міська рада укладала договори з підконтрольним підприємством на постачання вікон і дверей за штучно завищеними цінами. Водночас фактично будівельні матеріали закуповувалися безпосередньо у виробника за значно нижчою вартістю, а різниця в ціні привласнювалася учасниками схеми.
Унаслідок протиправних дій збитки місцевому бюджету становлять 3,3 млн гривень.
Що загрожує?
Зазначається, що всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
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