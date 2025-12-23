Мільйонні збитки на відновленні житла після обстрілів у Дніпрі: посадовцю міськради і трьом особам повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

У Дніпрі викрито організовану схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після ворожих обстрілів. Сума збитків становить 3,3 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, повідомлено про підозру заступнику директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, директору приватного підприємства, а також двом бухгалтерам так званого "конвертаційного центру".

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, а також службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Як діяла схема?

Встановлено, що у 2023–2025 роках підозрювані організували та реалізували злочинну схему з привласнення коштів міського бюджету, виділених на відновлення житлових будинків у місті Дніпро, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.

Зокрема, Дніпровська міська рада укладала договори з підконтрольним підприємством на постачання вікон і дверей за штучно завищеними цінами. Водночас фактично будівельні матеріали закуповувалися безпосередньо у виробника за значно нижчою вартістю, а різниця в ціні привласнювалася учасниками схеми.

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Унаслідок протиправних дій збитки місцевому бюджету становлять 3,3 млн гривень.

Що загрожує?

Зазначається, що всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

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Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.