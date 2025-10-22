Правоохоронці масово викривають шахрайства з компенсаціями за програмою "єВідновлення", - ЗМІ

В Україні правоохоронці виявляють численні випадки шахрайства з програмою "єВідновлення".

Редакція NGL.media проаналізувала судові провадження щодо зловживань програмою "єВідновлення". Принаймні у половині випадків до махінацій причетні представники місцевої влади. Деякі чиновники створювали організовані групи для отримання компенсацій за житло, яке насправді не було зруйноване.

Як зазначається, компенсацію можна отримати у вигляді сертифіката на купівлю нового житла або на спеціальний рахунок для ремонту та придбання будматеріалів. Максимальна виплата за пошкоджене житло - 500 тис. грн, а за повністю зруйноване - відповідно до вартості житла. За понад два роки дії програми українцям погодили 52 млрд грн компенсацій, із них понад 10,9 млрд грн - на ремонт.

Шахрайство з компенсаціями на житло

Попри очевидну неправду у заявках, компенсації часто вдається отримати. Наприклад, Наталія Слєта із Харківщини отримала сертифікат на 1,36 млн грн за будинок, який був зруйнований ще до війни. Суд визнав її винною у шахрайстві, але присудив три роки умовно. Подібні випадки фіксують і на Чернігівщині та Запоріжжі.

Також на початку 2024 року пенсіонер Володимир Закалюжний із села Байрак біля Харкова самостійно пошкодив власний будинок, щоб отримати компенсацію за нібито зруйноване війною житло. Після перевірок спеціальної комісії йому виплатили 617 тис. грн, за які він придбав садовий будиночок у Харкові. За шахрайство у великих розмірах йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

За даними видання, правоохоронці також виявляли махінації з житловими сертифікатами - завищенням вартості житла. В Ізюмському районі Харківщини заступник голови адміністрації та кілька чиновників організували незаконну схему отримання сертифікатів на 22 млн грн. План обговорювали у закритому чаті під назвою "Королі Ізюма". Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Кримінальні провадження

Усього відкрито понад 15 кримінальних проваджень за участі членів комісій та місцевих посадовців. Часто чиновники "дописували" пошкодження, визнаючи житло зруйнованим без фактичної перевірки, а власники отримували сертифікати на мільйони гривень.

Повідомляється, що ризики шахрайства посилюють закритість роботи комісій, недостатня участь громадськості та відсутність кваліфікованих фахівців. Власники житла часто змушені готувати технічні звіти власним коштом, а комісії перевіряють їх недостатньо ретельно.

