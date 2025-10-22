Правоохранители массово разоблачают мошенничество с компенсациями по программе "єВідновлення", - СМИ

В Украине правоохранители выявляют многочисленные случаи мошенничества с программой "єВідновлення".

Редакция NGL.media проанализировала судебные производства по злоупотреблениям программой "єВідновлення". По крайней мере в половине случаев к махинациям причастны представители местной власти. Некоторые чиновники создавали организованные группы для получения компенсаций за жилье, которое на самом деле не было разрушено.

Как отмечается, компенсацию можно получить в виде сертификата на покупку нового жилья или на специальный счет для ремонта и приобретения стройматериалов. Максимальная выплата за поврежденное жилье - 500 тыс. грн, а за полностью разрушенное - в соответствии со стоимостью жилья. За более чем два года действия программы украинцам согласовали 52 млрд грн компенсаций, из них более 10,9 млрд грн - на ремонт.

Мошенничество с компенсациями на жилье

Несмотря на очевидную неправду в заявках, компенсации часто удается получить. Например, Наталья Слета из Харьковской области получила сертификат на 1,36 млн грн за дом, который был разрушен еще до войны. Суд признал ее виновной в мошенничестве, но присудил три года условно. Подобные случаи фиксируют и на Черниговщине и Запорожье.

Также в начале 2024 года пенсионер Владимир Закалюжный из села Байрак возле Харькова самостоятельно повредил собственный дом, чтобы получить компенсацию за якобы разрушенное войной жилье. После проверок специальной комиссии ему выплатили 617 тыс. грн, за которые он приобрел садовый домик в Харькове. За мошенничество в крупных размерах ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

По данным издания, правоохранители также выявляли махинации с жилищными сертификатами - завышением стоимости жилья. В Изюмском районе Харьковщины заместитель главы администрации и несколько чиновников организовали незаконную схему получения сертификатов на 22 млн грн. План обсуждали в закрытом чате под названием "Короли Изюма". Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовные производства

Всего открыто более 15 уголовных производств с участием членов комиссий и местных чиновников. Часто чиновники "дописывали" повреждения, признавая жилье разрушенным без фактической проверки, а владельцы получали сертификаты на миллионы гривен.

Сообщается, что риски мошенничества усиливают закрытость работы комиссий, недостаточное участие общественности и отсутствие квалифицированных специалистов. Владельцы жилья часто вынуждены готовить технические отчеты за свой счет, а комиссии проверяют их недостаточно тщательно.

