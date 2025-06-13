Заволодіння 4,6 млн грн на відновленні зруйнованих будинків – викрито 9 учасників ОЗГ, зокрема посадовців Бучанського району. ФОТО

Повідомлено про підозру організатору та 8 учасникам організованої злочинної групи, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на відновлення об’єктів інфраструктури в Бучанському районі. Серед підозрюваних – заступник голови та двоє посадовців однієї із міських рад Київщини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209) КК України.



За даними слідства, приватний підприємець спільно із посадовцями міської ради та підрядниками організували схему заволодіння бюджетними коштами під час відновлення зруйнованих та пошкоджених у 2022-2024 роках будинків внаслідок бойових дій.

Провели будівельні роботи за завищеними цінами

Відповідно до розробленого плану, підозрювані провели будівельні роботи за завищеними цінами, а також не в повному обсязі та внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію.



Таким чином вони заволоділи 4,6 млн грн бюджетних коштів.

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Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних, вилучили фінансово-господарську документацію, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.



Заходи із викриття злочину здійснювались за сприяння керівництва Київської обласної військової адміністрації спільно зі слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.



Досудове розслідування триває.

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