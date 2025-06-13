Завладение 4,6 млн грн на восстановлении разрушенных домов: разоблачены 9 участников ОПГ, в том числе - должностные лица Бучанского района. ФОТО

Сообщено о подозрении организатору и 8 участникам организованной преступной группы, завладевших бюджетными средствами, выделенными на восстановление объектов инфраструктуры в Бучанском районе. Среди подозреваемых - заместитель председателя и двое должностных лиц одного из городских советов Киевской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209) УК Украины.



По данным следствия, частный предприниматель совместно с должностными лицами городского совета и подрядчиками организовали схему завладения бюджетными средствами при восстановлении разрушенных и поврежденных в 2022-2024 годах домов в результате боевых действий.

Провели строительные работы по завышенным ценам

Согласно разработанному плану, подозреваемые провели строительные работы по завышенным ценам, а также не в полном объеме и внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию.



Таким образом они завладели 4,6 млн грн бюджетных средств.

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Правоохранители провели более 20 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.



Мероприятия по разоблачению преступления осуществлялись при содействии руководства Киевской областной военной администрации совместно со следователями СУ ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ДВР Нацполиции Украины.



Досудебное расследование продолжается.

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