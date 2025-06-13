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Новости Фото Завладение средствами Хищение на восстановлении разрушенных домов
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Завладение 4,6 млн грн на восстановлении разрушенных домов: разоблачены 9 участников ОПГ, в том числе - должностные лица Бучанского района. ФОТО

Сообщено о подозрении организатору и 8 участникам организованной преступной группы, завладевших бюджетными средствами, выделенными на восстановление объектов инфраструктуры в Бучанском районе. Среди подозреваемых - заместитель председателя и двое должностных лиц одного из городских советов Киевской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209) УК Украины.

По данным следствия, частный предприниматель совместно с должностными лицами городского совета и подрядчиками организовали схему завладения бюджетными средствами при восстановлении разрушенных и поврежденных в 2022-2024 годах домов в результате боевых действий.

Провели строительные работы по завышенным ценам

Согласно разработанному плану, подозреваемые провели строительные работы по завышенным ценам, а также не в полном объеме и внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию.

Таким образом они завладели 4,6 млн грн бюджетных средств.

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Правоохранители провели более 20 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Мероприятия по разоблачению преступления осуществлялись при содействии руководства Киевской областной военной администрации совместно со следователями СУ ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ДВР Нацполиции Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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Завладели миллионами во время восстановления домов в Бучанском районе
Завладели миллионами во время восстановления домов в Бучанском районе

Автор: 

Киевская область (4209) Офис Генпрокурора (2501) восстановления (151) Бучанский район (65)


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13.06.2025 16:01 Ответить
А повісити на вулиці Вокзальній?

Ніт?
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13.06.2025 16:11 Ответить
Тільки після того, як по тб почнуть показувати щоденно етапування в кандалах цих тварин на уранові рудникі, а в інші програмі ьуде йти безперервно аукціон з продожаю всього майна крадіїв і хабарників аж до спіднього, тільки тоді народ повірить в правосуддя і цих покидьків стане менше з кожним днем.
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13.06.2025 16:27 Ответить
У розвинених світах таких відправляють на планету злочинців - щоб і духу їх не було...
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13.06.2025 16:45 Ответить
Ух, скільки паперів !
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13.06.2025 17:13 Ответить
 
 