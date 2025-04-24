На Київщині витратять 170 мільйонів з коштів ЄС на будівництво дитсадка на 75 місць за завищеними цінами

Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області 17 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ "Шляхово-будівельне управління – 58" будівництво дитячого садочку за 172,69 млн грн.

Спочатку завершити будівництво планували вже цього року, але в день підписання договору терміни виконання робіт перенесли на кінець 2026 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, у провулку Михайла Коцюбинського, 1 у селі Петрушки Бучанського району Київської області планують звести двоповерховий дитсадок на 75 місць. Він складатиметься з чотирьох групових осередків, до кожного з яких входитимуть роздягальня, буфетна, ігрова, спальня та туалетна кімната. Зі спалень передбачено додаткові евакуаційні виходи безпосередньо назовні через зовнішні металеві сходи.

Підвал дошкільного закладу у воєнний час має використовуватись як протирадіаційне укриття типу П4. Воно матиме два аварійних виходи, а для забезпечення доступності для людей з обмеженими можливостями передбачено вертикальний підйомник.

Роботи фінансуватимуть коштом позики Європейського інвестиційного банку за проєктом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна і не включає коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

Водночас ціни на низку найменувань будматеріалів у кошторисі будівництва значно вищі за ринкові.

Наприклад, арматуру класу А-ІІІ діаметром 12 мм у кошторисі врахували по 69 182 грн за тонну, діаметром 16 мм – по 75 510 грн/т, діаметром 22 мм – 75 276 грн/т (тут і далі – з ПДВ). Однак "Метінвест" у Києві продає таку арматуру зазначених діаметрів по одній ціні – 34 000 грн за тонну, що вдвічі дешевше.

Армувальну сітку ВР1 чарунками 100х100 мм діаметром арматурного прокату 4 мм врахували по 378 грн/кв. м. У вільному продажі таку сітку можна придбати за 83-96 грн за квадратний метр, це щонайменше вчетверо дешевше.

Бетонні фігурні тротуарні плити товщиною 70 мм замовили по 1 709 грн/кв. м. Компанія "Золотий мандарин" та "М-Брук" продають таку плитку по однаковій ціні – 685 грн за квадратний метр, що в 2,5 раза дешевше.

Бетон В30 (М400) врахували по 5 981 грн за кубометр. Компанія "Гранд Бетон" продає бетон В30 (М400) Р4 F200 W6 по 4 121 грн/куб. м, група "Ковальська" пропонує бетон В30 P3 F200 W6 по 3 993 грн, а "Роялбуд" – по 3 335 грн за кубометр. Це на 31-44% дешевше.

Читайте також: Влада Бучі віддала 370 мільйонів на добудову школи за кошти ЄС консорціуму, створеному після оголошення тендера

Дешевшим конкурентом на тендері була компанія "Ріола-Модуль ЛТД". Її пропозицію відхилили через помилки.

При цьому і переможець торгів порушив встановлені замовником вимоги. Зокрема, учасники мали надати довідку про те, що їхній середньорічний дохід за 2020–2021 роки (без урахування періоду дії воєнного стану) перевищує 50% від початкової вартості договорів, укладених у межах Програми з відновлення України, які залишаються незавершеними на момент подання тендерної пропозиції. У разі, якщо учасник раніше не виконував таких договорів, він мав зазначити це в довідці у довільній формі.

Втім, компанія "Шляхово-будівельне управління – 58" таку довідку у складі тендерної пропозиції не надала, чим порушила вимоги тендерної документації. Середньорічний дохід компанії за 2020–2021 роки становить 28,29 млн грн. Але її не відхилили і замовнику дозволили укласти з нею угоду. Державна аудиторська служба обмежилась тим, що зобов’язала замовника вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Головою Дмитрівської сільської ради з 1994 року є Тарас Дідич. Уповноваженою особою з питань закупівель є Марія Гензур.

ТОВ "Шляхово-будівельне управління – 58" належить Тамарі Кізь з Вінниці. Також вона одноосібно володіє вінницькими ПП "Мегомакс", ТОВ "Акварелакс", ТОВ "ТК Енерго-Трейд" та ТОВ "Мего Електроавтоматика".

З 2016 року "Шляхово-будівельне управління – 58" отримало державних замовлень на 232 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.