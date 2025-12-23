Миллионные убытки на восстановлении жилья после обстрелов в Днепре: должностному лицу горсовета и трем лицам сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО
В Днепре раскрыта организованная схема присвоения бюджетных средств, выделенных на восстановление жилья после вражеских обстрелов. Сумма ущерба составляет 3,3 млн грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, сообщено о подозрении заместителю директора одного из департаментов Днепровского городского совета, директору частного предприятия, а также двум бухгалтерам так называемого "конвертационного центра".
Им инкриминируют завладение бюджетными средствами, совершенное в составе организованной группы, а также служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как действовала схема?
Установлено, что в 2023-2025 годах подозреваемые организовали и реализовали преступную схему по присвоению средств городского бюджета, выделенных на восстановление жилых домов в городе Днепр, поврежденных в результате российских обстрелов.
В частности, Днепровский городской совет заключал договоры с подконтрольным предприятием на поставку окон и дверей по искусственно завышенным ценам. В то же время фактически строительные материалы закупались непосредственно у производителя по значительно более низкой стоимости, а разница в цене присваивалась участниками схемы.
В результате противоправных действий ущерб местному бюджету составляет 3,3 млн гривен.
Что грозит?
Отмечается, что всем подозреваемым избраны меры пресечения.
Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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