Миллионные убытки на восстановлении жилья после обстрелов в Днепре: должностному лицу горсовета и трем лицам сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

В Днепре раскрыта организованная схема присвоения бюджетных средств, выделенных на восстановление жилья после вражеских обстрелов. Сумма ущерба составляет 3,3 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, сообщено о подозрении заместителю директора одного из департаментов Днепровского городского совета, директору частного предприятия, а также двум бухгалтерам так называемого "конвертационного центра".

Им инкриминируют завладение бюджетными средствами, совершенное в составе организованной группы, а также служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Как действовала схема?

Установлено, что в 2023-2025 годах подозреваемые организовали и реализовали преступную схему по присвоению средств городского бюджета, выделенных на восстановление жилых домов в городе Днепр, поврежденных в результате российских обстрелов.

В частности, Днепровский городской совет заключал договоры с подконтрольным предприятием на поставку окон и дверей по искусственно завышенным ценам. В то же время фактически строительные материалы закупались непосредственно у производителя по значительно более низкой стоимости, а разница в цене присваивалась участниками схемы.

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В результате противоправных действий ущерб местному бюджету составляет 3,3 млн гривен.

Что грозит?

Отмечается, что всем подозреваемым избраны меры пресечения.

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Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.