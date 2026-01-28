Разворовали на ремонте улицы более 4,5 млн грн: объявлены подозрения бывшим и действующим должностным лицам КГГА, - Нацполиция

Бывшему руководителю департамента, начальнику управления этого департамента, а также директору и главному инженеру коммунального предприятия, обслуживающего Подольский район Киева, инкриминируют растрату бюджетных средств и служебный подлог. За содеянное фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, собраны доказательства растраты должностными лицами городской власти бюджетных средств. На этот раз - во время ремонта улицы Кирилловской в Подольском районе столицы.

Читайте: Фиктивные акты и налоговая схема: директора частной компании обвиняют в хищении 16 млн грн "Укрнафты", - Офис Генпрокурора

Фактически работы на улице выполняли работники районных коммунальных предприятий Киева, однако их табелирование осуществлялось по совместительству в коммунальном предприятии Подольского района и одновременно по основному месту работы, при этом реальные рабочие часы не отрабатывались. Несмотря на это, с мая по ноябрь 2024 года соответствующим работникам излишне начислили и выплатили более 3,1 млн грн заработной платы.





Отмечается, что руководители коммунального предприятия подписывали и утверждали такие табели, подтверждая недостоверные сведения и придавая им официальный статус.

Читайте: Чиновников горсовета из Полтавщины и предпринимателя разоблачили в хищении 2,6 млн грн на закупке дронов, - Офис Генпрокурора

Злоупотребления при ремонте

Отдельно установлены злоупотребления при ремонте самой улицы. Действия участников преступной группы привели к убыткам на сумму почти 1,4 млн грн. Речь идет о завышении объемов использованного асфальтобетона на 276 тонн. Кроме того, использованная смесь была более низкого качества, что существенно сокращало срок эксплуатации дорожного покрытия.

Смотрите также: Похитили более 71 млн грн бюджетных средств: На Прикарпатье раскрыта схема в сфере теплоснабжения. ВИДЕО





Сообщение о подозрении

Так, собранные доказательства стали основанием для уведомления фигурантов о подозрении. Следователи Подольского управления полиции сообщили бывшему руководителю департамента исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), начальнику управления этого департамента, а также директору и главному инженеру коммунального предприятия о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком "совершено организованной группой".

Смотрите также: Более полумиллиарда гривен оборонных средств пытались "отмыть" через фиктивные компании. ФОТОрепортаж

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Проверяются другие возможные факты злоупотреблений, к которым могут быть причастны фигуранты уголовного производства. Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.