Разворовали на ремонте улицы более 4,5 млн грн: объявлены подозрения бывшим и действующим должностным лицам КГГА, - Нацполиция
Бывшему руководителю департамента, начальнику управления этого департамента, а также директору и главному инженеру коммунального предприятия, обслуживающего Подольский район Киева, инкриминируют растрату бюджетных средств и служебный подлог. За содеянное фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, собраны доказательства растраты должностными лицами городской власти бюджетных средств. На этот раз - во время ремонта улицы Кирилловской в Подольском районе столицы.
Фактически работы на улице выполняли работники районных коммунальных предприятий Киева, однако их табелирование осуществлялось по совместительству в коммунальном предприятии Подольского района и одновременно по основному месту работы, при этом реальные рабочие часы не отрабатывались. Несмотря на это, с мая по ноябрь 2024 года соответствующим работникам излишне начислили и выплатили более 3,1 млн грн заработной платы.
Отмечается, что руководители коммунального предприятия подписывали и утверждали такие табели, подтверждая недостоверные сведения и придавая им официальный статус.
Злоупотребления при ремонте
Отдельно установлены злоупотребления при ремонте самой улицы. Действия участников преступной группы привели к убыткам на сумму почти 1,4 млн грн. Речь идет о завышении объемов использованного асфальтобетона на 276 тонн. Кроме того, использованная смесь была более низкого качества, что существенно сокращало срок эксплуатации дорожного покрытия.
Сообщение о подозрении
Так, собранные доказательства стали основанием для уведомления фигурантов о подозрении. Следователи Подольского управления полиции сообщили бывшему руководителю департамента исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), начальнику управления этого департамента, а также директору и главному инженеру коммунального предприятия о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком "совершено организованной группой".
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Проверяются другие возможные факты злоупотреблений, к которым могут быть причастны фигуранты уголовного производства. Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.
