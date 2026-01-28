Розікрали на ремонті вулиці понад 4,5 млн грн: оголошено підозри колишнім та чинним посадовцям КМДА, - Нацполіція

Колишньому керівнику департаменту, начальнику управління цього департаменту, а також директору та головному інженеру комунального підприємства, що обслуговує Подільський район Києва, інкримінують розтрату бюджетних коштів та службове підроблення. За скоєне фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як зазначається, зібрано докази розтрати посадовцями міської влади бюджетних коштів. Цього разу - під час ремонту вулиці Кирилівської у Подільському районі столиці.

Читайте: Фіктивні акти та податкова схема: директора приватної компанії обвинувачують у розкраданні 16 млн грн "Укрнафти", - Офіс Генпрокурора

Фактично роботи на вулиці виконували працівники районних комунальних підприємств Києва, однак їхнє табелювання здійснювалося за сумісництвом у комунальному підприємстві Подільського району та одночасно за основним місцем роботи, при цьому реальні робочі години не відпрацьовувалися. Попри це, з травня по листопад 2024 року відповідним працівникам надлишково нарахували та виплатили понад 3,1 млн грн заробітної плати.





Зауважується, що керівники комунального підприємства підписували й затверджували такі табелі, підтверджуючи недостовірні відомості та надаючи їм офіційного статусу.

Читайте: Посадовців міськради з Полтавщини та підприємця викрито на розкраданні 2,6 млн грн на закупівлі дронів , - Офіс Генпрокурора

Зловживання під час ремонту

Окремо встановлено зловживання під час ремонту самої вулиці. Дії учасників злочинної групи призвели до збитків на суму майже 1,4 млн грн. Йдеться про завищення обсягів використаного асфальтобетону на 276 тонн. Крім того, використана суміш була нижчої якості, що суттєво скорочувало строк експлуатації дорожнього покриття.

Також дивіться: Заволоділи понад 71 млн грн бюджетних коштів: На Прикарпатті викрито схему у сфері теплопостачання. ВIДЕО





Повідомлення про підозру

Так, зібрані докази стали підставою для повідомлення фігурантам про підозру. Слідчі Подільського управління поліції повідомили колишньому керівнику департаменту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), начальнику управління цього департаменту, а також директору та головному інженеру комунального підприємства про підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою "вчинено організованою групою".

Також дивіться: Понад пів мільярда гривень оборонних коштів намагалися "відмити" через фіктивні компанії. ФОТОрепортаж

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Перевіряються інші можливі факти зловживань, до яких можуть бути причетні фігуранти кримінального провадження. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.