Посадовців міськради з Полтавщини та підприємця викрито на розкраданні 2,6 млн грн на закупівлі дронів , - Офіс Генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру трьом посадовцям департаменту міської ради та директору товариства на Полтавщині. Збитки місцевому бюджету становлять 2,6 млн грн, підозру повідомлено чотирьом фігурантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2023 році вони організували схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі квадрокоптерів для потреб оборони.

Умови закупівлі прописали під визначене товариство

Посадовці провели формальний "моніторинг" ринку, підклали до тендеру нереальні цінові пропозиції та технічні характеристики, а умови закупівлі прописали під заздалегідь визначене товариство. У результаті було укладено договір на постачання 90 квадрокоптерів на 14,5 млн грн.

Надалі до документів внесли неправдиві відомості про повну та своєчасну поставку, що стало підставою для перерахування коштів у повному обсязі. Фактична ж вартість техніки була значно нижчою. Збитки бюджету - 2,6 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України). Усім обрано запобіжні заходи.

