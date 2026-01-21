Фіктивні акти та податкова схема: директора приватної компанії обвинувачують у розкраданні 16 млн грн "Укрнафти", - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", ухиленні від сплати податків та службовому підробленні.

За даними слідства, у 2023 році, під час повномасштабної війни, "Укрнафта" переміщувала стратегічні запаси нафтопродуктів у більш захищені місця зберігання. Для цього з приватною компанією уклали договір на транспортно-експедиційні послуги з використанням під’їзної залізничної колії.

Використав воєнні умови для реалізації злочинної схеми

Слідство встановило, що директор компанії використав воєнні умови та складну логістику для реалізації схеми: подавав до "Укрнафти" акти з неправдивими відомостями про прибуття та перебування вагонів з пальним.

Фактично вагони, зазначені в документах, на станцію не прибували, що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "Укрнафти": Суд Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 мільярдів

Підприємству перерахували кошти за послуги, які не надавалися

На підставі фіктивних актів підприємству перерахували кошти за послуги, які не надавалися. Збитки "Укрнафті" перевищили 16 млн грн.

Крім того, обвинувачений організував податкову схему: укладав фіктивні договори з підконтрольними підприємствами для штучного формування податкового кредиту з ПДВ. Реальних операцій не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією на понад 168 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Завдання збитків

Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 10 млн грн ПДВ.

Дії службової особи кваліфіковано за:

• ч. 5 ст. 191 КК України

• ч. 3 ст. 212 КК України

• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.