Раскрыта схема хищения более 50 млн грн на ремонте Трипольской ТЭС, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта схема хищения средств, предназначенных для восстановления энергетической инфраструктуры Трипольской ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

Отмечается, что фигуранты "схемы" присвоили более 50 млн грн, выделенных на проведение аварийно-восстановительных работ после российских обстрелов.

Кто причастен?

По данным СБУ, "схему" организовали руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

"В период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн грн.

По материалам дела, дельцы искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и технического оборудования при ремонте энергообъекта, а полученную "разницу" распределили между всеми участниками "схемы".

Оказалось, что подрядчики закупали рабочие материалы у подконтрольных фирм, где стоимость была на 30 процентов выше рыночной", - говорится в сообщении.

В течение 2023-2025 гг. они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн.

Экспертизы подтвердили нанесение ущерба государственному предприятию на вышеуказанную сумму.

Во время обысков по месту жительства и в офисах фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация с доказательствами противоправной сделки.

Также у них обнаружено более 19 млн грн наличных.

В настоящее время трем организаторам "схемы", двум руководителям частных компаний и их сообщнику сообщено о подозрении по:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следствие продолжается. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ (2831) ТЭС (68) хищения (155)
Топ комментарии
+13
я би за таке під час війни розстрілювала б, гниди, які ніяк не наїдяться
показать весь комментарий
27.02.2026 10:25 Ответить
+12
кто нє крадьот - тот лох
показать весь комментарий
27.02.2026 10:25 Ответить
+8
А як інакше? - зараз хто не краде біла ворона
показать весь комментарий
27.02.2026 10:17 Ответить
А як інакше? - зараз хто не краде біла ворона
показать весь комментарий
27.02.2026 10:17 Ответить
кто нє крадьот - тот лох
показать весь комментарий
27.02.2026 10:25 Ответить
підлога знову тягне все лайно узькага міра на цензор
показать весь комментарий
27.02.2026 14:28 Ответить
Не пролізли під "шлагбаум"?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:18 Ответить
Чергові мерзоти-мародери...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:20 Ответить
І повна свобода дій без жодного покарання. Країна мрій.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:48 Ответить
я би за таке під час війни розстрілювала б, гниди, які ніяк не наїдяться
показать весь комментарий
27.02.2026 10:25 Ответить
Та їх навіть не звільнять
показать весь комментарий
27.02.2026 10:26 Ответить
Спочатку дали вислизнути всяким міндічам з грошима з України а після розкрили схему . Які херої .
показать весь комментарий
27.02.2026 10:27 Ответить
А до якої шобли ці підАри відносяться? Хтось же їх кришував?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:31 Ответить
Простий переросподіл потоків між внутрішніми і зовнішними гнилими шоблами.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:41 Ответить
Сбу рятує свою репутацію.Але марно.Сбу репутацію врятує тільки затримання баканова за держзраду
показать весь комментарий
27.02.2026 10:32 Ответить
Врятувате те, чого немає, неможливо.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:39 Ответить
Це вже не цікаво!
Напишіть хоч про одну фірму, яка на підрядах по відновленню критичної інфраструктури/постачанню для ЗСУ.... не вкрала, зробила все вчасно і якісно !
Є такі ?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:45 Ответить
Щоб таке написати, то треба провести наукове дослідження а для дослідження - треба вкрасти грошей.
Кругообіг по українські.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:51 Ответить
А всього і треба, що за злочини вчинені особою під час дії Особливого періоду, вішати цю нечисть, яка краде в Українців гроші або майно, рейдером захоплює земельні ділянки у Захисників Ветеранів війни московської!!
Три метра вірьовки і цього досить!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:48 Ответить
Згоден, але хто буде ту вірьовку видавати, накидати на шию? Чи багато, ви особисто, бачили вішальників з тих гниліх органів, які і контролюють брудні джерела збагачення?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:55 Ответить
я же помню как все начиналось когда орки пытались зайти на Суммы простые люди собрались и решили дать пюзделей .Есть же эти видео . Поджигали орковскую технику коктелями молотова собирались в отряды самооброны отстреливать орков. В чем сейчас проблемма ?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:17 Ответить
Дайте нам "цю падаль" Ми цих виродків-САМІ СУДИТИ БУДЕМО
показать весь комментарий
27.02.2026 10:51 Ответить
Підіть візьміть самі ту падаль. А судити кому знайдеться. Дивні ці українці - зробити все але чужими руками.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:58 Ответить
ХТО ЗАХОЧЕ ЖИТИ У КРАЇНІ, ДЕ ЙДУТЬ ПОСТІЙНІ ЗМАГАННЯ НА ВИКРАДЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ СУМИ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:53 Ответить
Всіх фігурантів позбавити громадянства України і відправити в Ізраїль! Терміново!!! Поки вони не здали кінцевого беніфіціара цієї війни і розкрадання України!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:54 Ответить
Главное не забывать: Порошенко барыга, а зеленский борец с ворами!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:59 Ответить
вы все в сортах говна копаетесь )))))
показать весь комментарий
27.02.2026 11:08 Ответить
Не все!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:20 Ответить
На війні вся гниль вилізла на поверхню.....тільки на жаль, немає її кому чистити, проки при владі та сама зелена гниль
показать весь комментарий
27.02.2026 11:18 Ответить
місцеві кажуть, що фото зря заблюрили, дуже хочецця знати в лице
показать весь комментарий
27.02.2026 11:38 Ответить
Хоч би хтось не крав. Це ж ненормально.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:44 Ответить
Хлопчики не заплатили за выйгранный тендер,на них пришлось натравить бакановцев,следующие буду знать дисциплину.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:00 Ответить
Схема відома, отримав кошти на відновлення, нічого не роби і чекай прильоту. Можна і самому навести для надійності. Потрібно копати глибше можливо, саме так воно й було.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:09 Ответить
Хоча б один ЙОГО ЗЕЛЕНИЙ СВИНАРЧУК??? Да партрет засіджен ЗЕЛЕНИМИ СВИНАРЧУКАМИ З ГОЛОВИ ДО ПЯТ. І що? А нічого! Воно "НІКАМУ НІЧАВО НИ ДАЛЖНО!"
показать весь комментарий
27.02.2026 12:30 Ответить
зекоМанда певно дякує москалям за обстріли інфраструктури! Вчасно зорієнтувались і переключились з розкрадань на "великому будівництві" до розкрадань на "відбудівництві"....

а ви, українці, воюйте, вмирайте....
показать весь комментарий
27.02.2026 12:34 Ответить
У нас обставини і винуватість тепер встановлюється прес-службою СБУ, а не вироком суду, який набрав законної сили?! А як же правова держава?
показать весь комментарий
27.02.2026 12:45 Ответить
Правова держава? Знущаєшся?
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:51 Ответить
вафєл агітує за паРашу
показать весь комментарий
27.02.2026 14:27 Ответить
І на фоні цього нам продовжують розповідати про необхідність збільшення тарифів на електроенергію для відновлення інфраструктури. От дивлюсь Трипільську ТЕС вже потужно відновили А скільки ще треба... дайош 125,47 грн. за кіловат!
показать весь комментарий
27.02.2026 13:55 Ответить
"Те, що у нас борються з корупцією - я вважаю, це правильно. Це всі знають. А те, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських державах - брехня. Абсолютна брехня.

Джерело: https://censor.net/ua/n3602023
показать весь комментарий
27.02.2026 13:57 Ответить
Щоденне викриття цих схем свідчить тільки про одне - корупція в Україні набула таких масштабів що справитись з нею вже просто неможливо а зайвим доказом цього є повна відсутність "посадок" чим має бути результат цих викриттів!
показать весь комментарий
27.02.2026 14:03 Ответить
Нагадаю це та, яку хотіли європейці модернізувати безкоштовно а слуги ригоаналів відмовились... А ви сидіть без світла всємиянєлохі...
показать весь комментарий
27.02.2026 14:25 Ответить
 
 