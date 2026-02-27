Раскрыта схема хищения более 50 млн грн на ремонте Трипольской ТЭС, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раскрыта схема хищения средств, предназначенных для восстановления энергетической инфраструктуры Трипольской ТЭС.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что фигуранты "схемы" присвоили более 50 млн грн, выделенных на проведение аварийно-восстановительных работ после российских обстрелов.
Кто причастен?
По данным СБУ, "схему" организовали руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.
"В период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн грн.
По материалам дела, дельцы искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и технического оборудования при ремонте энергообъекта, а полученную "разницу" распределили между всеми участниками "схемы".
Оказалось, что подрядчики закупали рабочие материалы у подконтрольных фирм, где стоимость была на 30 процентов выше рыночной", - говорится в сообщении.
В течение 2023-2025 гг. они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн.
Экспертизы подтвердили нанесение ущерба государственному предприятию на вышеуказанную сумму.
Во время обысков по месту жительства и в офисах фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация с доказательствами противоправной сделки.
Также у них обнаружено более 19 млн грн наличных.
В настоящее время трем организаторам "схемы", двум руководителям частных компаний и их сообщнику сообщено о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Следствие продолжается. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напишіть хоч про одну фірму, яка на підрядах по відновленню критичної інфраструктури/постачанню для ЗСУ.... не вкрала, зробила все вчасно і якісно !
Є такі ?
Кругообіг по українські.
Три метра вірьовки і цього досить!!!
а ви, українці, воюйте, вмирайте....
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3602023