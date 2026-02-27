Раскрыта схема хищения более 50 млн грн на ремонте Трипольской ТЭС, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта схема хищения средств, предназначенных для восстановления энергетической инфраструктуры Трипольской ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что фигуранты "схемы" присвоили более 50 млн грн, выделенных на проведение аварийно-восстановительных работ после российских обстрелов.

Кто причастен?

По данным СБУ, "схему" организовали руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

"В период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн грн.

По материалам дела, дельцы искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и технического оборудования при ремонте энергообъекта, а полученную "разницу" распределили между всеми участниками "схемы".

Оказалось, что подрядчики закупали рабочие материалы у подконтрольных фирм, где стоимость была на 30 процентов выше рыночной", - говорится в сообщении.

В течение 2023-2025 гг. они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн.

Экспертизы подтвердили нанесение ущерба государственному предприятию на вышеуказанную сумму.

Во время обысков по месту жительства и в офисах фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация с доказательствами противоправной сделки.

Также у них обнаружено более 19 млн грн наличных.

В настоящее время трем организаторам "схемы", двум руководителям частных компаний и их сообщнику сообщено о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следствие продолжается. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

