Викрито схему розкрадання понад 50 млн грн на ремонті Трипільської ТЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури Трипільської ТЕС.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що фігуранти "схеми" привласнили понад 50 млн грн, що виділяли на проведення аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів.

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Хто причетний?

За даними СБУ, "схему" організували керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

"У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн.

За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману "різницю" розподілили між усіма учасниками "схеми".

Виявилось, що підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища за ринкову", - йдеться в повідомленні.

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Протягом 2023-2025 рр. вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

Експертизи підтвердили завдання збитків державному підприємству на вище зазначену суму.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки.

Також у них виявлено понад 19 млн грн готівки.

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Наразі трьом організаторам "схеми", двом керівникам приватних компаній та їхньому спільнику повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідство триває. Зловмисника загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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