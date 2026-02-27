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Новини Розкрадання на відновленні інфрастурктури
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Викрито схему розкрадання понад 50 млн грн на ремонті Трипільської ТЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури Трипільської ТЕС.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що фігуранти "схеми" привласнили понад 50 млн грн, що виділяли на проведення аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів.

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Хто причетний?

За даними СБУ, "схему" організували керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

Розкрадання 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: викрито схему

"У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн.

За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману "різницю" розподілили між усіма учасниками "схеми".

Виявилось, що підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища за ринкову", - йдеться в повідомленні.

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Протягом 2023-2025 рр. вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

Експертизи підтвердили завдання збитків державному підприємству на вище зазначену суму.

Розкрадання 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: викрито схему

Під час обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки.

Також у них виявлено понад 19 млн грн готівки.

Розкрадання 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: викрито схему

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Наразі трьом організаторам "схеми", двом керівникам приватних компаній та їхньому спільнику повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідство триває. Зловмисника загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Розкрадання 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: викрито схему

Автор: 

СБУ (13930) ТЕС (947) розкрадання (365)
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Топ коментарі
+16
я би за таке під час війни розстрілювала б, гниди, які ніяк не наїдяться
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27.02.2026 10:25 Відповісти
+13
кто нє крадьот - тот лох
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27.02.2026 10:25 Відповісти
+11
А як інакше? - зараз хто не краде біла ворона
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27.02.2026 10:17 Відповісти
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А як інакше? - зараз хто не краде біла ворона
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27.02.2026 10:17 Відповісти
кто нє крадьот - тот лох
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27.02.2026 10:25 Відповісти
підлога знову тягне все лайно узькага міра на цензор
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27.02.2026 14:28 Відповісти
Я все дитинство і юність провів в Європі. У 2002, коли мені вже було 18, вирішив жити в Україні. І було добре, бо мене батьки підготували до того, що тут бардак і несправедливість, тому і відговорювали))) Єдине, до чого я після повернення не міг звикнути це ось ці дебільні совєтські мемаси. Боже, як мене бісив і бісить цей "культурний пласт". Хотілось ходити і всім пояснювати, що європейська масова культура порівняно з цим, то хмарочос і собача буда.
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27.02.2026 16:10 Відповісти
Не пролізли під "шлагбаум"?
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27.02.2026 10:18 Відповісти
Чергові мерзоти-мародери...
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27.02.2026 10:20 Відповісти
І повна свобода дій без жодного покарання. Країна мрій.
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27.02.2026 11:48 Відповісти
я би за таке під час війни розстрілювала б, гниди, які ніяк не наїдяться
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27.02.2026 10:25 Відповісти
Та їх навіть не звільнять
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27.02.2026 10:26 Відповісти
Спочатку дали вислизнути всяким міндічам з грошима з України а після розкрили схему . Які херої .
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27.02.2026 10:27 Відповісти
А до якої шобли ці підАри відносяться? Хтось же їх кришував?
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27.02.2026 10:31 Відповісти
Простий переросподіл потоків між внутрішніми і зовнішними гнилими шоблами.
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27.02.2026 10:41 Відповісти
Сбу рятує свою репутацію.Але марно.Сбу репутацію врятує тільки затримання баканова за держзраду
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27.02.2026 10:32 Відповісти
Врятувате те, чого немає, неможливо.
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27.02.2026 10:39 Відповісти
Це вже не цікаво!
Напишіть хоч про одну фірму, яка на підрядах по відновленню критичної інфраструктури/постачанню для ЗСУ.... не вкрала, зробила все вчасно і якісно !
Є такі ?
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27.02.2026 10:45 Відповісти
Щоб таке написати, то треба провести наукове дослідження а для дослідження - треба вкрасти грошей.
Кругообіг по українські.
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27.02.2026 10:51 Відповісти
А всього і треба, що за злочини вчинені особою під час дії Особливого періоду, вішати цю нечисть, яка краде в Українців гроші або майно, рейдером захоплює земельні ділянки у Захисників Ветеранів війни московської!!
Три метра вірьовки і цього досить!!!
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27.02.2026 10:48 Відповісти
Згоден, але хто буде ту вірьовку видавати, накидати на шию? Чи багато, ви особисто, бачили вішальників з тих гниліх органів, які і контролюють брудні джерела збагачення?
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27.02.2026 10:55 Відповісти
я же помню как все начиналось когда орки пытались зайти на Суммы простые люди собрались и решили дать пюзделей .Есть же эти видео . Поджигали орковскую технику коктелями молотова собирались в отряды самооброны отстреливать орков. В чем сейчас проблемма ?
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27.02.2026 11:17 Відповісти
Дайте нам "цю падаль" Ми цих виродків-САМІ СУДИТИ БУДЕМО
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27.02.2026 10:51 Відповісти
Підіть візьміть самі ту падаль. А судити кому знайдеться. Дивні ці українці - зробити все але чужими руками.
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27.02.2026 10:58 Відповісти
ХТО ЗАХОЧЕ ЖИТИ У КРАЇНІ, ДЕ ЙДУТЬ ПОСТІЙНІ ЗМАГАННЯ НА ВИКРАДЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ СУМИ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ?
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27.02.2026 10:53 Відповісти
Всіх фігурантів позбавити громадянства України і відправити в Ізраїль! Терміново!!! Поки вони не здали кінцевого беніфіціара цієї війни і розкрадання України!
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27.02.2026 10:54 Відповісти
Главное не забывать: Порошенко барыга, а зеленский борец с ворами!
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27.02.2026 10:59 Відповісти
вы все в сортах говна копаетесь )))))
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27.02.2026 11:08 Відповісти
Не все!
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27.02.2026 11:20 Відповісти
На війні вся гниль вилізла на поверхню.....тільки на жаль, немає її кому чистити, проки при владі та сама зелена гниль
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27.02.2026 11:18 Відповісти
місцеві кажуть, що фото зря заблюрили, дуже хочецця знати в лице
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27.02.2026 11:38 Відповісти
Хоч би хтось не крав. Це ж ненормально.
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27.02.2026 11:44 Відповісти
Хлопчики не заплатили за выйгранный тендер,на них пришлось натравить бакановцев,следующие буду знать дисциплину.
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27.02.2026 12:00 Відповісти
Схема відома, отримав кошти на відновлення, нічого не роби і чекай прильоту. Можна і самому навести для надійності. Потрібно копати глибше можливо, саме так воно й було.
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27.02.2026 12:09 Відповісти
Хоча б один ЙОГО ЗЕЛЕНИЙ СВИНАРЧУК??? Да партрет засіджен ЗЕЛЕНИМИ СВИНАРЧУКАМИ З ГОЛОВИ ДО ПЯТ. І що? А нічого! Воно "НІКАМУ НІЧАВО НИ ДАЛЖНО!"
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27.02.2026 12:30 Відповісти
У нас обставини і винуватість тепер встановлюється прес-службою СБУ, а не вироком суду, який набрав законної сили?! А як же правова держава?
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27.02.2026 12:45 Відповісти
Правова держава? Знущаєшся?
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
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27.02.2026 12:51 Відповісти
вафєл агітує за паРашу
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27.02.2026 14:27 Відповісти
Навіщо мені параша? То влада не залишає нам вибору, або тут здохнути за міндичів, навіть, як фізично нездатен воювати, їм побоку, або прийде параша і теж влаштує геноцид. Прирекли народ на жахливу смерть.
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27.02.2026 17:56 Відповісти
2 тиранічні режими. Змовились, зачинили людей силою і знущаються.
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27.02.2026 17:58 Відповісти
І на фоні цього нам продовжують розповідати про необхідність збільшення тарифів на електроенергію для відновлення інфраструктури. От дивлюсь Трипільську ТЕС вже потужно відновили А скільки ще треба... дайош 125,47 грн. за кіловат!
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27.02.2026 13:55 Відповісти
"Те, що у нас борються з корупцією - я вважаю, це правильно. Це всі знають. А те, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських державах - брехня. Абсолютна брехня.

Джерело: https://censor.net/ua/n3602023
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27.02.2026 13:57 Відповісти
Щоденне викриття цих схем свідчить тільки про одне - корупція в Україні набула таких масштабів що справитись з нею вже просто неможливо а зайвим доказом цього є повна відсутність "посадок" чим має бути результат цих викриттів!
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27.02.2026 14:03 Відповісти
Нагадаю це та, яку хотіли європейці модернізувати безкоштовно а слуги ригоаналів відмовились... А ви сидіть без світла всємиянєлохі...
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27.02.2026 14:25 Відповісти
а що, міндічу і К* можна, а цим зась?

Танцуют Грабують всі!
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27.02.2026 16:32 Відповісти
 
 