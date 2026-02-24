Хабар за зняття з розшуку ТЦК: співробітнику СБУ оголосили підозру, - САП
САП і НАБУ повідомили про підозру співробітнику СБУ, який за $68 тисяч обіцяв зняти з розшуку ТЦК та оформити фіктивну відстрочку від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
- 24 лютого 2026 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди працівнику одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.
- Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець одержав 68 000 доларів США за вирішення питання про зняття з розшуку в ТЦК та СП двох громадян з подальшим оформленням їм відстрочки, а також за вчинення дій з використанням службового становища, спрямованих на приховування зазначеної протиправної діяльності.
За вказаних обставин відстрочка мала бути оформлена шляхом надання завідомо неправдивих документів про наявність трьох дітей, фіктивні свідоцтва про народження яких начебто повинні були видаватись за кордоном.
23 лютого працівника СБУ затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.
Во вторых пацаны настоящие патриоты своей страны. Не нужен им берег венгерский и Чехия им не нужна.
Если тропа на границе стоит 10-15, отдам 34, но останусь дома. А почему? Здесь моя Родина
це всі наші хлопці - не мають квартир/машин/будинків/рахунків/валюти
... подивіться у метро чі в маршрутці - вони поряд!