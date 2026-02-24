РУС
Взятка за снятие с розыска ТЦК: сотруднику СБУ объявили подозрение, - САП

Чиновника СБУ уличили во взяточничестве на сумму 64 тысячи долларов: подробности

САП и НАБУ сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который за $68 тысяч обещал снять с розыска ТЦК и оформить фиктивную отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

  • 24 февраля 2026 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды сотруднику одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.
  • Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте также: Правоохранитель продавал "бронь" от мобилизации за $13 тыс.: дело передано в суд

В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник получил 68 000 долларов США за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.

При указанных обстоятельствах отсрочка должна была быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии трех детей, фиктивные свидетельства о рождении которых якобы должны были выдаваться за рубежом.

Смотрите также: За $12-18 тыс. предлагали поддельные документы или помогали бежать за границу: ликвидированы новые "уклонистские схемы", - СБУ. ФОТОрепортаж

23 февраля сотрудник СБУ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении меры пресечения.

Автор: 

Одразу вбачається рівень..."подяки"...не якийсь там поліцейський
показать весь комментарий
24.02.2026 15:14 Ответить
"$68 тисяч..." - оце такса зростає! Не по днях а по годинах...
показать весь комментарий
24.02.2026 15:16 Ответить
За завышение тарифов под суд немедленно,это услуга стоит дешевле.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:39 Ответить
Ну во первых. Это такой знаете тест "Читали ли аы новость?. Это за двоих.
Во вторых пацаны настоящие патриоты своей страны. Не нужен им берег венгерский и Чехия им не нужна.
Если тропа на границе стоит 10-15, отдам 34, но останусь дома. А почему? Здесь моя Родина
показать весь комментарий
24.02.2026 15:50 Ответить
ні, все погане про сбу, набу, сап, прокурорів, суддів - це ворожа пропаганда
це всі наші хлопці - не мають квартир/машин/будинків/рахунків/валюти
... подивіться у метро чі в маршрутці - вони поряд!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:45 Ответить
 
 