Взятка за снятие с розыска ТЦК: сотруднику СБУ объявили подозрение, - САП
САП и НАБУ сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который за $68 тысяч обещал снять с розыска ТЦК и оформить фиктивную отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
- 24 февраля 2026 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды сотруднику одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.
- Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник получил 68 000 долларов США за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.
При указанных обстоятельствах отсрочка должна была быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии трех детей, фиктивные свидетельства о рождении которых якобы должны были выдаваться за рубежом.
23 февраля сотрудник СБУ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении меры пресечения.
Во вторых пацаны настоящие патриоты своей страны. Не нужен им берег венгерский и Чехия им не нужна.
Если тропа на границе стоит 10-15, отдам 34, но останусь дома. А почему? Здесь моя Родина
це всі наші хлопці - не мають квартир/машин/будинків/рахунків/валюти
... подивіться у метро чі в маршрутці - вони поряд!