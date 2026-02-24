Взятка за снятие с розыска ТЦК: сотруднику СБУ объявили подозрение, - САП

САП и НАБУ сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который за $68 тысяч обещал снять с розыска ТЦК и оформить фиктивную отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

24 февраля 2026 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды сотруднику одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что чиновник получил 68 000 долларов США за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.

При указанных обстоятельствах отсрочка должна была быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии трех детей, фиктивные свидетельства о рождении которых якобы должны были выдаваться за рубежом.

23 февраля сотрудник СБУ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении меры пресечения.