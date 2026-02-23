РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Взяточники
8 766 29

Сотрудника СБУ разоблачили на взятке в $68 тыс.: обещал "решить вопрос" снятия розыска в ТЦК, - НАБУ. ФОТО

Антикоррупционные органы разоблачили и задержали на взятке сотрудника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, по данным следствия, чиновник СБУ получил $68 тыс. от двух граждан (по $34 тыс. с каждого) за "решение вопроса" об их снятии с розыска в ТЦК и СП и оформлении отсрочки от мобилизации, а также за непривлечение к ответственности после оформления фиктивной отсрочки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Потратил более 10 млн на одежду и Бали: майору тыла одной из бригад ДШВ сообщили о новом подозрении. ВИДЕО

"Отсрочку планировали оформить на основании заведомо ложных документов о якобы наличии у каждого из граждан троих детей. Фиктивные свидетельства о рождении, по замыслу, должны были быть выданы за границей", - говорится в сообщении.

Неотложные следственные действия пока продолжаются.

Читайте: Помогли отмыть более 300 млн гривен: правоохранители разоблачили новых фигурантов в деле экс-главы Фонда госимущества Сенниченко

Чиновника СБУ разоблачили на взятке в 64 тысячи долларов: подробности
Чиновника СБУ разоблачили на взятке в 64 тысячи долларов: подробности

Автор: 

НАБУ (1013) взятка (337) СБУ (2807)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
У СБУ цінник в рази дорожче ніж у ТЦК.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:54 Ответить
+10
Ніколи такої ГАНЬБИ в СБУ, у продовж 30 років, не було!! Усі родичі та рідні СБУшників, в родових маєтках, ФОПах та на посадах, можуть у цьому покаятися і землю їсти, їм не звикати!!!! Вони ж це знали і бачили, бо користувалися цими статками з корочки СБУ !!!!
В ГПУ ДБР РНБОУ КМУ ДУС СУДІВ…. усе теж саме!
Надія, виключно на Суд Лінча і 3 метра вірьвки та стовпа, навпроти цих структур!!! Це і буде ота «реформа цього лайна», як і авакян з такими, як Чеботарь, «робили» в МВС….
показать весь комментарий
23.02.2026 17:37 Ответить
+9
Мы молодцы!, подумал СБУ-ник, прикидывая, куда пристроить 68к долларов...
показать весь комментарий
23.02.2026 17:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У СБУ цінник в рази дорожче ніж у ТЦК.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:54 Ответить
Ніколи такої ГАНЬБИ в СБУ, у продовж 30 років, не було!! Усі родичі та рідні СБУшників, в родових маєтках, ФОПах та на посадах, можуть у цьому покаятися і землю їсти, їм не звикати!!!! Вони ж це знали і бачили, бо користувалися цими статками з корочки СБУ !!!!
В ГПУ ДБР РНБОУ КМУ ДУС СУДІВ…. усе теж саме!
Надія, виключно на Суд Лінча і 3 метра вірьвки та стовпа, навпроти цих структур!!! Це і буде ота «реформа цього лайна», як і авакян з такими, як Чеботарь, «робили» в МВС….
показать весь комментарий
23.02.2026 17:37 Ответить
І цинізму теж більше - сам не воює, заробляє збоку та ще й того, хто мав би воювати замість нього теж від мобілізації прикриває.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:05 Ответить


чи то свіженьке? вже після талановитого креативного малюка?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:54 Ответить
СБУ бере хабарі з класом 😁
показать весь комментарий
23.02.2026 16:55 Ответить
А працівник СБУ заброньований? Риторичне питання. Розповідайте далі про "проклятих ухилянтів". Це вже нічого не дасть.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:56 Ответить
Мы молодцы!, подумал СБУ-ник, прикидывая, куда пристроить 68к долларов...
показать весь комментарий
23.02.2026 17:00 Ответить
Мойдодирять СБУ розкриттям самих мєлкіх варішєк
показать весь комментарий
23.02.2026 17:01 Ответить
Одна частина СБУ вогога нищить, друга збагачується? Як так може бути?
показать весь комментарий
23.02.2026 17:05 Ответить
Что мешает совмещать приятное с полезным?
показать весь комментарий
23.02.2026 17:39 Ответить
Почитайте книгу" Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом" Роберта Луїса Стівенсона, і Вам стане зрозумілим механізм. 😊
показать весь комментарий
23.02.2026 21:08 Ответить
Шевченко...
Червоненко....
Там цілий штат!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:08 Ответить
Незрозумілі «ветерани-інваліди» на пенсії, з грошей СБУ, на кшалт литвина-червоненка-деркачів, цьому підтвердження!!! Каналізація ця, повністю забита лайном, безповоротно, невиправимо…, ще з часів убивства В. Чорновола, Г. Гонгадзе, десятків журналістів, що боролися за Незалежність України!! Останній приклад як Альфа СБУ, на Майдані підпалила штаб Майданівців, де лежали поранені беркутнею Майданівці!!
Чоловік верещучки, може все на пальцях розказати!!!
Але і Українці, про це пам'ятають!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:44 Ответить
Слава НАБУ!!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:24 Ответить
ОП слава!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:35 Ответить
Трясця ох і суми , де люди стільки грошей беруть щоб злити в каналізацію
показать весь комментарий
23.02.2026 17:46 Ответить
Чому злити у каналізацію ?
показать весь комментарий
23.02.2026 18:10 Ответить
А потом погнали, мама любит скорость, бабушка любит погреб в гараже, жена любит бизнес, я живу свою лучшую жизнь ... Ну и мрази
показать весь комментарий
23.02.2026 18:06 Ответить
Кстати, это не правда, что коррупции в Украине больше, чем в других странах. В. Зеленский
показать весь комментарий
23.02.2026 18:07 Ответить
Шо, прям так у пакетах від Шанель хабарі носять ? Креативненько ! І не здогадаєшся !
показать весь комментарий
23.02.2026 18:08 Ответить
Яка нафіг контрактна апмія, якщо люди готові викладати такі гроші, щоб відкосити.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:15 Ответить
ціна свободи і життя зростає
показать весь комментарий
23.02.2026 18:24 Ответить
шо то здесь не так, никакой даже полуумный не отдаст 34 тыс за отсрочку))) а снятие с розыска стоит 8500 грн официально
показать весь комментарий
23.02.2026 19:37 Ответить
Вон как Зеленский поднял СБУ .
показать весь комментарий
23.02.2026 20:02 Ответить
Якийсь розводняк з історією! Хтось сильно бреше та тасує факти!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:40 Ответить
друзі ваньки баканова . друга дєтства зельця продовжують ..працювати..
показать весь комментарий
24.02.2026 06:23 Ответить
 
 