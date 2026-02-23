Сотрудника СБУ разоблачили на взятке в $68 тыс.: обещал "решить вопрос" снятия розыска в ТЦК, - НАБУ. ФОТО
Антикоррупционные органы разоблачили и задержали на взятке сотрудника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, по данным следствия, чиновник СБУ получил $68 тыс. от двух граждан (по $34 тыс. с каждого) за "решение вопроса" об их снятии с розыска в ТЦК и СП и оформлении отсрочки от мобилизации, а также за непривлечение к ответственности после оформления фиктивной отсрочки.
"Отсрочку планировали оформить на основании заведомо ложных документов о якобы наличии у каждого из граждан троих детей. Фиктивные свидетельства о рождении, по замыслу, должны были быть выданы за границей", - говорится в сообщении.
Неотложные следственные действия пока продолжаются.
В ГПУ ДБР РНБОУ КМУ ДУС СУДІВ…. усе теж саме!
Надія, виключно на Суд Лінча і 3 метра вірьвки та стовпа, навпроти цих структур!!! Це і буде ота «реформа цього лайна», як і авакян з такими, як Чеботарь, «робили» в МВС….
чи то свіженьке? вже після талановитого креативного малюка?
Червоненко....
Там цілий штат!
Чоловік верещучки, може все на пальцях розказати!!!
Але і Українці, про це пам'ятають!!!