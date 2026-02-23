Сотрудника СБУ разоблачили на взятке в $68 тыс.: обещал "решить вопрос" снятия розыска в ТЦК, - НАБУ. ФОТО

Антикоррупционные органы разоблачили и задержали на взятке сотрудника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, по данным следствия, чиновник СБУ получил $68 тыс. от двух граждан (по $34 тыс. с каждого) за "решение вопроса" об их снятии с розыска в ТЦК и СП и оформлении отсрочки от мобилизации, а также за непривлечение к ответственности после оформления фиктивной отсрочки.

"Отсрочку планировали оформить на основании заведомо ложных документов о якобы наличии у каждого из граждан троих детей. Фиктивные свидетельства о рождении, по замыслу, должны были быть выданы за границей", - говорится в сообщении.

Неотложные следственные действия пока продолжаются.

