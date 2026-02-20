РУС
Новости Взяточничество во власти
1 387 7

Помогли отмыть более 300 млн гривен: правоохранители разоблачили новых фигурантов в деле экс-главы Фонда госимущества Сенниченко

Дело Сенниченко: разоблачены новые фигуранты, которые помогли отмыть более 300 млн гривен

НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Новые фигуранты 

В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников Цензор.НЕТ, речь идет о следующих лицах:

  • Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;
  • Елена Колот - родственница Гмырина;
  • Юлия Меншун - бухгалтер.

Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах.

Общая сумма легализованного имущества — более 300 млн грн. Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.

Дело Сенниченко

По данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разница в стоимости выводилась и конвертировалась в интересах преступной организации.

Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн. Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации на данный момент составляет 15 человек.

Автор: 

НАБУ (1010) САП (513) Сенниченко Дмитрий (6) подозрение (331) Одесский порт (3)
Країна тотальних шахраїв та грабіжників!
показать весь комментарий
20.02.2026 18:43 Ответить
Цвіт нації гине, ган..ни керують країною. Це пиз..ць!
показать весь комментарий
20.02.2026 18:46 Ответить
вже навіть не дивують такі новини, це як прогноз погоди

завтра знов з'явится нове призвище якій крав ...
показать весь комментарий
20.02.2026 19:13 Ответить
А сенниченко, не скоїв прикрого самогубства, як це прийнято у керівників ФДМУ, Семенюк, Чечетов,…?? Тривожно за умерова….
показать весь комментарий
20.02.2026 19:20 Ответить
Цікаво, чи знайдеться при посаді хоч одна порядна людина?
показать весь комментарий
20.02.2026 19:35 Ответить
В Україні підеш наліво-корупція, підеш направо- теж корупція, підеш прямо- і там корупція. Шановні, кого будемо обирати на чергових виборах.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:48 Ответить
Сенниченка на посаду голови Держмайна України ставили ЗЕлені гниди.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:09 Ответить
 
 