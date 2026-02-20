Помогли отмыть более 300 млн гривен: правоохранители разоблачили новых фигурантов в деле экс-главы Фонда госимущества Сенниченко
НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Новые фигуранты
В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников Цензор.НЕТ, речь идет о следующих лицах:
- Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;
- Елена Колот - родственница Гмырина;
- Юлия Меншун - бухгалтер.
Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах.
Общая сумма легализованного имущества — более 300 млн грн. Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.
Дело Сенниченко
По данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разница в стоимости выводилась и конвертировалась в интересах преступной организации.
Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн. Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации на данный момент составляет 15 человек.
