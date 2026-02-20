Допомогли відмити понад 300 млн гривень: правоохоронці викрили нових фігурантів у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка
НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Нові фігуранти
У НАБУ не назвали імена фігурантів, але, за інформацією джерел Цензор.НЕТ йдеться про:
- Зоя та Анатолій Гмиріни - батьки Андрія Гмиріна, ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка;
- Олена Колот - родичка Гмиріна;
- Юлія Меншун - бухгалтерка.
Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн. Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
Справа Сенниченка
За даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.
