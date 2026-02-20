Допомогли відмити понад 300 млн гривень: правоохоронці викрили нових фігурантів у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка

Справа Сенниченка: викрито нових фігурантів, які допомогли відмити понад 300 млн гривень

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нові фігуранти 

У НАБУ не назвали імена фігурантів, але, за інформацією джерел Цензор.НЕТ йдеться про:

  • Зоя та Анатолій Гмиріни - батьки Андрія Гмиріна, ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка;
  • Олена Колот - родичка Гмиріна;
  • Юлія Меншун - бухгалтерка.

Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн. Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.

Справа Сенниченка

За даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

Країна тотальних шахраїв та грабіжників!
20.02.2026 18:43 Відповісти
Цвіт нації гине, ган..ни керують країною. Це пиз..ць!
20.02.2026 18:46 Відповісти
вже навіть не дивують такі новини, це як прогноз погоди

завтра знов з'явится нове призвище якій крав ...
20.02.2026 19:13 Відповісти
А сенниченко, не скоїв прикрого самогубства, як це прийнято у керівників ФДМУ, Семенюк, Чечетов,…?? Тривожно за умерова….
20.02.2026 19:20 Відповісти
Цікаво, чи знайдеться при посаді хоч одна порядна людина?
20.02.2026 19:35 Відповісти
В Україні підеш наліво-корупція, підеш направо- теж корупція, підеш прямо- і там корупція. Шановні, кого будемо обирати на чергових виборах.
20.02.2026 19:48 Відповісти
Сенниченка на посаду голови Держмайна України ставили ЗЕлені гниди.
20.02.2026 21:09 Відповісти
Та воно як на всих поділити,та й небагато виходить. Ото б їх частки запхати кожному в дупу,
нехай живуть.
21.02.2026 08:52 Відповісти
Зелені слуги. СЛУГИ схем, відкатів та товстих конвертів......
21.02.2026 17:29 Відповісти
 
 