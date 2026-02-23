Працівника СБУ викрили на хабарі $68 тис.: обіцяв "вирішити питання" зняття з розшуку в ТЦК, - НАБУ. ФОТО

Антикорупційні органи викрили та затримали на хабарі працівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, за даними слідства, посадовець СБУ отримав $68 тис. від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за "вирішення питання" щодо їхнього зняття з розшуку у ТЦК та СП та оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Витратив понад 10 млн на одяг та Балі: майору тилу однієї з бригад ДШВ повідомили про нову підозру. ВIДЕО

"Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Невідкладні слідчі дії наразі тривають.

Читайте: Допомогли відмити понад 300 млн гривень: правоохоронці викрили нових фігурантів у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка



