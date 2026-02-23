Працівника СБУ викрили на хабарі $68 тис.: обіцяв "вирішити питання" зняття з розшуку в ТЦК, - НАБУ. ФОТО
Антикорупційні органи викрили та затримали на хабарі працівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними слідства, посадовець СБУ отримав $68 тис. від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за "вирішення питання" щодо їхнього зняття з розшуку у ТЦК та СП та оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки.
"Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном", - йдеться в повідомленні.
Невідкладні слідчі дії наразі тривають.
В ГПУ ДБР РНБОУ КМУ ДУС СУДІВ…. усе теж саме!
Надія, виключно на Суд Лінча і 3 метра вірьвки та стовпа, навпроти цих структур!!! Це і буде ота «реформа цього лайна», як і авакян з такими, як Чеботарь, «робили» в МВС….
чи то свіженьке? вже після талановитого креативного малюка?
Червоненко....
Там цілий штат!
Чоловік верещучки, може все на пальцях розказати!!!
Але і Українці, про це пам'ятають!!!