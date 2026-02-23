11 421 30

Працівника СБУ викрили на хабарі $68 тис.: обіцяв "вирішити питання" зняття з розшуку в ТЦК, - НАБУ. ФОТО

Антикорупційні органи викрили та затримали на хабарі працівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними слідства, посадовець СБУ отримав $68 тис. від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за "вирішення питання" щодо їхнього зняття з розшуку у ТЦК та СП та оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки.

"Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Невідкладні слідчі дії наразі тривають.

Посадовця СБУ викрили на хабарі у 64 тисячі доларів: подробиці
У СБУ цінник в рази дорожче ніж у ТЦК.
23.02.2026 16:54 Відповісти
Ніколи такої ГАНЬБИ в СБУ, у продовж 30 років, не було!! Усі родичі та рідні СБУшників, в родових маєтках, ФОПах та на посадах, можуть у цьому покаятися і землю їсти, їм не звикати!!!! Вони ж це знали і бачили, бо користувалися цими статками з корочки СБУ !!!!
В ГПУ ДБР РНБОУ КМУ ДУС СУДІВ…. усе теж саме!
Надія, виключно на Суд Лінча і 3 метра вірьвки та стовпа, навпроти цих структур!!! Це і буде ота «реформа цього лайна», як і авакян з такими, як Чеботарь, «робили» в МВС….
23.02.2026 17:37 Відповісти
І цинізму теж більше - сам не воює, заробляє збоку та ще й того, хто мав би воювати замість нього теж від мобілізації прикриває.
23.02.2026 21:05 Відповісти


чи то свіженьке? вже після талановитого креативного малюка?
23.02.2026 16:54 Відповісти
СБУ бере хабарі з класом 😁
23.02.2026 16:55 Відповісти
А працівник СБУ заброньований? Риторичне питання. Розповідайте далі про "проклятих ухилянтів". Це вже нічого не дасть.
23.02.2026 16:56 Відповісти
Мы молодцы!, подумал СБУ-ник, прикидывая, куда пристроить 68к долларов...
23.02.2026 17:00 Відповісти
Мойдодирять СБУ розкриттям самих мєлкіх варішєк
23.02.2026 17:01 Відповісти
Одна частина СБУ вогога нищить, друга збагачується? Як так може бути?
23.02.2026 17:05 Відповісти
Что мешает совмещать приятное с полезным?
23.02.2026 17:39 Відповісти
Почитайте книгу" Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом" Роберта Луїса Стівенсона, і Вам стане зрозумілим механізм. 😊
23.02.2026 21:08 Відповісти
Шевченко...
Червоненко....
Там цілий штат!
23.02.2026 17:08 Відповісти
Незрозумілі «ветерани-інваліди» на пенсії, з грошей СБУ, на кшалт литвина-червоненка-деркачів, цьому підтвердження!!! Каналізація ця, повністю забита лайном, безповоротно, невиправимо…, ще з часів убивства В. Чорновола, Г. Гонгадзе, десятків журналістів, що боролися за Незалежність України!! Останній приклад як Альфа СБУ, на Майдані підпалила штаб Майданівців, де лежали поранені беркутнею Майданівці!!
Чоловік верещучки, може все на пальцях розказати!!!
Але і Українці, про це пам'ятають!!!
23.02.2026 17:44 Відповісти
Слава НАБУ!!
23.02.2026 17:24 Відповісти
ОП слава!
23.02.2026 17:35 Відповісти
Трясця ох і суми , де люди стільки грошей беруть щоб злити в каналізацію
23.02.2026 17:46 Відповісти
Чому злити у каналізацію ?
23.02.2026 18:10 Відповісти
хіба не читав коментаторів Цензор.нет? Всі один до одного бізнесмени та айтішники.
24.02.2026 16:48 Відповісти
А потом погнали, мама любит скорость, бабушка любит погреб в гараже, жена любит бизнес, я живу свою лучшую жизнь ... Ну и мрази
23.02.2026 18:06 Відповісти
Кстати, это не правда, что коррупции в Украине больше, чем в других странах. В. Зеленский
23.02.2026 18:07 Відповісти
Шо, прям так у пакетах від Шанель хабарі носять ? Креативненько ! І не здогадаєшся !
23.02.2026 18:08 Відповісти
Яка нафіг контрактна апмія, якщо люди готові викладати такі гроші, щоб відкосити.
23.02.2026 18:15 Відповісти
ціна свободи і життя зростає
23.02.2026 18:24 Відповісти
шо то здесь не так, никакой даже полуумный не отдаст 34 тыс за отсрочку))) а снятие с розыска стоит 8500 грн официально
23.02.2026 19:37 Відповісти
Вон как Зеленский поднял СБУ .
23.02.2026 20:02 Відповісти
Якийсь розводняк з історією! Хтось сильно бреше та тасує факти!
23.02.2026 20:40 Відповісти
друзі ваньки баканова . друга дєтства зельця продовжують ..працювати..
24.02.2026 06:23 Відповісти
 
 