Витратив понад 10 млн на одяг та Балі: майору тилу однієї з бригад ДШВ повідомили про нову підозру. ВIДЕО

Майору тилу однієї з бригад ДШВ, якого викрили на хабарях, повідомили про нову підозру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, за даними слідства, із 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року він набув активів на загальну суму понад 10,3 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

Відомо, що у грудні 2023 року він витратив понад 500 тис. грн на придбання одягу та аксесуарів, а у січні-грудні 2024 року - ще понад 2 млн грн.

Слідством також встановлено, що 9 жовтня 2024 року військовослужбовець придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на Балі в Індонезії. Вартість оренди склала 187,3 тис. доларів США, що за курсом НБУ на цю дату становить понад 7,7 млн грн.

Аналіз декларацій майора тилу за 2022-2024 роки показав, що він зазначав лише незначні заощадження та офіційні доходи, які не могли покрити витрати такого масштабу, а відомості про фінансові зобов’язання чи здійснення дороговартісних придбань були відсутні.

Зокрема, річний дохід за 2022 рік становив 668 671 грн, за 2023 рік - 999 717 грн, за 2024 рік - 800 765 грн, що є неспівставним із сумою набутого майна.

Так, його підозрюють у набутті активів, які більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів перевищують його законні доходи, а також у вчиненні правочинів з майном, фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

У ДБР нагадали, що розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців.

Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника.

Схема полягала у так званих "безтоварних" операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб.

17 лютого військовому повідомили про нову підозру.

Майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень. Із зали суду його направили на гауптвахту. Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна.







Що передувало?

9 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

У його заступниці також були вилучені боргові розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

У командуванні ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу, заявивши, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.

Відомо, що він вийшов під заставу.

