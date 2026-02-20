9 682 42

Витратив понад 10 млн на одяг та Балі: майору тилу однієї з бригад ДШВ повідомили про нову підозру. ВIДЕО

Майору тилу однієї з бригад ДШВ, якого викрили на хабарях, повідомили про нову підозру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, за даними слідства, із 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року він набув активів на загальну суму понад 10,3 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

Відомо, що у грудні 2023 року він витратив понад 500 тис. грн на придбання одягу та аксесуарів, а у січні-грудні 2024 року - ще понад 2 млн грн. 

Слідством також встановлено, що 9 жовтня 2024 року військовослужбовець придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на Балі в Індонезії. Вартість оренди склала 187,3 тис. доларів США, що за курсом НБУ на цю дату становить понад 7,7 млн грн.

Аналіз декларацій майора тилу за 2022-2024 роки показав, що він зазначав лише незначні заощадження та офіційні доходи, які не могли покрити витрати такого масштабу, а відомості про фінансові зобов’язання чи здійснення дороговартісних придбань були відсутні.

Зокрема, річний дохід за 2022 рік становив 668 671 грн, за 2023 рік - 999 717 грн, за 2024 рік - 800 765 грн, що є неспівставним із сумою набутого майна.

Так, його підозрюють у набутті активів, які більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів перевищують його законні доходи, а також у вчиненні правочинів з майном, фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

У ДБР нагадали, що розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців.

Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника.
Схема полягала у так званих "безтоварних" операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб.

17 лютого військовому повідомили про нову підозру.

Майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень. Із зали суду його направили на гауптвахту. Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна.

Майор тилу розкрадав кошти на харчуванні для військових
Що передувало?

  • 9 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.
  • Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.
  • У його заступниці також були вилучені боргові розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.
  • У командуванні ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу, заявивши, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.
  • Відомо, що він вийшов під заставу.

Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

 І це лише майор. Навіть лячно уявити що там у генералів...
20.02.2026 11:14 Відповісти
воїн, ****
шо то за спортивний костюм за 130 к, светр за 84 к та шкари за 164 к???
вони шо, розмовляють?
20.02.2026 11:13 Відповісти
Це був лише майор. А тепер згадайте, скільки у нас полковників та генералів
20.02.2026 11:46 Відповісти
Непогано він так прикинувся та й здоров"я підправив на Балі
20.02.2026 11:07 Відповісти
це падло земельку собі орендувало (фактично купило) на балі за 200 к $
20.02.2026 11:16 Відповісти
Дівчата, десь забули додати йому ще 3 метри вірьовки, для прикрого його самогубство від того, що воно натворило перебуваючи на посаді!!??
20.02.2026 11:36 Відповісти
Вонючий майор виновен в своем, а трамп и орбан в своем! Шо не так? Чи орбана і трампа за недопомогу в дупу цілувати???
20.02.2026 11:36 Відповісти
Це був лише майор. А тепер згадайте, скільки у нас полковників та генералів
20.02.2026 11:46 Відповісти
Що за часи настали, раніше усім заправляли прапори.
20.02.2026 13:54 Відповісти
Так, за дєржаву прапорів абідна какось...
20.02.2026 14:01 Відповісти
воїн, ****
шо то за спортивний костюм за 130 к, светр за 84 к та шкари за 164 к???
вони шо, розмовляють?
20.02.2026 11:13 Відповісти
Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

 І це лише майор. Навіть лячно уявити що там у генералів...
20.02.2026 11:14 Відповісти
А мене зацікавили ціни на ,,брюкі мужскіє та інші різноманітні кєпкі та кардігани,, за ціною в десятки тисяч гривень за одиницю.
20.02.2026 11:18 Відповісти
ну це приблизно десь так ..... не втримався від сокуси хабаря , потім гроші жглі ляшку і на кінець із грзі в князі .......... але це все за рахунок харчування наших бійців . Кончена сволота .
20.02.2026 11:19 Відповісти
Але ж він ці злочини робив не в пустелі, ОДИН, як і Крупа з МСЕК чи ціле шобло Кабміндічів з особами в органах державної влади, організаціях, установах, підприємствах!?!?!
Але нагальних змін до законодавства, на основі визначення практики дієвості Законів в Україні, упродовж 5 років, так і не вносять оті держсекретарі з КМУ і ЦОВВ, ВРУ та ********** !!??!?!
Цим самим, вони і допомагають ****** знищувати Україну з середини!
Олігархи, своїми телеканалами з дурнуватими серіалами, цьому теж допомагають!!!
20.02.2026 11:19 Відповісти
Офіс Генпрокурора навіть у власному курятнику не хоче навести лад, бо "всі ж свої".
20.02.2026 11:48 Відповісти
Який генпрокурор, такі й покарання нікчемні!!
Захищають, зеленський і стефанчук+разумков, лише беркутню, вагнерівців, ригоАНАЛЬНИХ, симоненка, коригувальників та убивць Патріотів України!!
Коломойський з шуфричем, цьому підтвердження.
20.02.2026 11:56 Відповісти
По всіх "старих", новостворених бригадах потрібно робити аудит всього. Солдатам масово недоплачують бойові. Штабам переплачують стабільно. Чорні каси розквітають скрізь. Майори і полковники скуповують нерухомість, бізнеси, дорогі авто. Хабарі це вже само собою як у суді колядника в кабінеті. Контррозвідці похєр. Самі в долі. Штабісти не воюють, а роблять бізнес і афери. І це є тотальним. А коли снаряд не влучає у ціль, то винен завжди навідник, а не начальник штабу, в якого вже є квартира, сто, кафе, хабарі, чорна каса, позашляховик, безлімітна заправка і постійна підробка документації щоб доповіді виглядали гарно. Ха ха ха.
20.02.2026 11:28 Відповісти
тому сша і перестала вливати сюди бабло.
20.02.2026 12:07 Відповісти
Бабла вистачає. Розподіл бабла іде лише тупо на схеми аферистів. Неможе будь який генерал мати більше утримування, ніж сержант, який сидить в окопів і ризикує життям і здоров'ям. Досить дивитися брєдові фільми про нібито "бойових" капітанів, майорів, полковників. Вже лейтинанти воюють есемесками і голосовухами. Вони просто віддають накази і все. Життя і здоров'я без жодної загрози. Лишилися одиниці де командир попереду підрозділа або з підрозділом. Зараз командирами не стають, а їх призначають. Особовий склад в очі не бачить свого майора. Відповідно не знають як їх звати. Кожен майор щось на кшталт короля Іспанії, де звичайний солдат може і не бачити свого командира, а почути лише через голосовуху що надіслав лейтенанту. Я взагалі не розумію, для чого ото цирк де тіпа майор рахується на другій лінії і тіпа їздить ніби на першу. Сиділи б собі в Київі і писали смски. А так лізуть в сектор і лише хати позаймають. Бєсполєзная хєрня лише житлову площу займає. Користі з них для солдата ноль. Вони нічим не забезпечують. Ха ха ха.
20.02.2026 12:26 Відповісти
Нихера себе модник
20.02.2026 11:51 Відповісти
То є так, но все рівно міняв постійно верхній одяг, а все рівно постійно ходив у 1 парі смердючих шкарпеток за 572.40.
20.02.2026 13:59 Відповісти
скільки тоді полковники і генерали крадуть
20.02.2026 12:01 Відповісти
розцілуйте із сльозми бойвого афіцієра та навісте медальку "за бєзупрєчну службу" на його модну дупу
20.02.2026 12:25 Відповісти
Тільки майор-імбецил може купити собі чоловічу футболку за майже 66,5 тис. гривень.
20.02.2026 12:34 Відповісти
Влада кловАнів досягла дна, а знизу продовжують стукати.
20.02.2026 12:36 Відповісти
"майор" філімонов теж ******** шлюх, туризм, біжутерію і шмоткі підарскіє!
20.02.2026 12:40 Відповісти
Гарний лук придбав!!!
У дівчат сквірт від грошей!!!😂🤣😆
20.02.2026 12:47 Відповісти
У мене на Позняках на в вул.Садовій 53, теж є якісь офіцери, з гарними будинками і машинами!! Ніхто не хоче перевірити?!
20.02.2026 12:49 Відповісти
А ловлять чомусь селян в селі. Воювати нікому.
Це в нас вся армія така, селяни на передку воюють а кадрові військові в тилу крадуть гроші? Щось у мене про армію були інші уявлення.
20.02.2026 13:10 Відповісти
Коли західні партнери в черговий раз наголошують про необхідність ретельного контролю за коштами, гуманітарною допомогою,медикаментами - починається скажений вой "патріотів", щоб не чіпали армію та волонтерів...Яка ж мерзота наживатися на війні, а ще більша - захищати ту мерзоту задля політичного піару! Герої вмирають - залишаться хабарники та тилові криси,обвішані орденами.....
20.02.2026 13:28 Відповісти
І ще при такій корупції хочуть в Євросоюз? Ви хоч би не позорилися, догнали Зімбабве по корупції, це жах.
20.02.2026 13:29 Відповісти
Як виникає різниця в обсягах продукції на харчування,на "довольствии"стоять стільки то в\с ,а реально харчується набагато меньше,різниця в кишені з підприємцем,те саме з сухпайками коли підрозділ виїзджає на завдання,тут ще ньюанс добре якщо він натовський(німецький,чи шведський)там він упакований не вкрасти з нього,а коли наш то та ж схема.
20.02.2026 13:30 Відповісти
А потім ще й дивуються чого це бусифікований йде в сзч?! Та от і тому що якщо такі гнидоти українські будуть красти в армії стільки буде і йти війна в утилізація українців, кому війна це горе а кому мати рідна, ось яскравий приклад.
20.02.2026 13:31 Відповісти
Людина проживала своє краще життя. Якщо занюханий майор купляє землю на Балі, то уявляєте, де покупає нерухомість генерал.
20.02.2026 13:49 Відповісти
Тобто цей підприємець вкрав на харчах для ЗСУ та витратив 10 млн грн, окрім знайдених $50 тис готівкою та $120 тис борговими розписками, не говорячи про потенційно не знайдені, але з високою ймовірністю значні суми коштів, зокрема у криптовалюті; та, як наслідок, вийшов під заставу у розмірі 9 млн грн, все вірно?
Ясно, коротше.
20.02.2026 16:37 Відповісти
Саме тому війна не закінчується, а ви що думали ?
Ухилянти, перемовини.....
20.02.2026 20:23 Відповісти
А командир, як завжди не при ділах і не в курсі?
Тобто не було щотижневих нарад;
доповідей про підготовку до осінньо-зимового періоду та весняно літнього?
Повністю автономний майор?
20.02.2026 22:26 Відповісти
Як Зепутат нищеброд, з гуано у князі.
20.02.2026 22:34 Відповісти
НАДЗОР В ОТВЕТЕ !!!
21.02.2026 02:13 Відповісти
Для чого "парашутисту" шкарпетки за 572 грн. 40коп.?
21.02.2026 07:50 Відповісти
ну що ви про якісь там "10 млн на одяг та Балі"?...
головне, що не ухилянт!
ухилянти - ось де справжня "проблема"...
21.02.2026 14:35 Відповісти
 
 