Недостовірні дані на 26 млн грн у декларації: ДБР розслідує дії тимчасового керівника Держекоінспекції Субботенка

В.о. голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко

3 лютого 2026 року Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації тимчасового виконувача обовʼязків Державної екологічної інспекції України Олександра Субботенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОГП.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі обґрунтованого висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік.

Сума недостовірних відомостей

Перевірка показала, що декларація може містити недостовірні відомості на суму понад 26 млн грн, що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

Досудове розслідування

У межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих посадовцем пояснень фактичним даним.

Досудове розслідування доручено проводити Державному бюро розслідувань (ДБР).

  • Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації за 2024 рік заявив представникам НАЗК, що 653 тисяч доларів готівкою він знайшов у гаражі. Нерухомість він нібито успадкував від бабусі, яка померла 18 грудня 2020 року.

Что вы от него хотите,эти конторы создаются только для сбора хабарей,хлопчик по честному заплатил за посаду,если не нравиться,то нужно не его обвинять,а тех кто эту систему создал - подкупольных конвертчиков всех созывов
19.02.2026 14:45 Відповісти
якщо субетенку дати по йбалу , він згадає звідки взялись 26млн.
19.02.2026 14:52 Відповісти
Чергова мерзота із секти "бабця любе гараж" !
П.С.
До цієї гниди є тільки одне питання - скільки воно задонатило на ЗСУ ???
19.02.2026 15:43 Відповісти
за що тебе посадили? за хабар! а за що випустили? за хабар! сумно, але без розстрилів хочаб під час війни не обійтись.
19.02.2026 16:52 Відповісти
в нього не одна бабуся була і не один гараж .
19.02.2026 16:59 Відповісти
Може він хотів частину з тих мільйонів виділити для ЗСУ на дрони?
19.02.2026 19:59 Відповісти
 
 