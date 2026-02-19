Недостоверные данные на 26 млн грн в декларации: ГБР расследует действия временного руководителя Госэкоинспекции Субботенко
3 февраля 2026 года Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по факту внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию временно исполняющего обязанности Государственной экологической инспекции Украины Александра Субботенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОГП.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании обоснованного заключения НАПК по результатам полной проверки декларации за 2024 год.
Сумма недостоверных сведений
Проверка показала, что декларация может содержать недостоверные сведения на сумму более 26 млн грн, что превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату подачи декларации.
Досудебное расследование
В рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных должностным лицом объяснений фактическим данным.
Досудебное расследование поручено проводить Государственному бюро расследований (ГБР).
- Напомним, временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки своей декларации за 2024 год заявил представителям НАПК, что 653 тысячи долларов наличными он нашел в гараже. Недвижимость он якобы унаследовал от бабушки, которая умерла 18 декабря 2020 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С.
До цієї гниди є тільки одне питання - скільки воно задонатило на ЗСУ ???