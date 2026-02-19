РУС
Новости Декларирование недостоверной информации
Недостоверные данные на 26 млн грн в декларации: ГБР расследует действия временного руководителя Госэкоинспекции Субботенко

И.о. главы Государственной экологической инспекции Александр Субботенко

3 февраля 2026 года Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по факту внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию временно исполняющего обязанности Государственной экологической инспекции Украины Александра Субботенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОГП.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании обоснованного заключения НАПК по результатам полной проверки декларации за 2024 год.

Сумма недостоверных сведений

Проверка показала, что декларация может содержать недостоверные сведения на сумму более 26 млн грн, что превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату подачи декларации.

Досудебное расследование

В рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных должностным лицом объяснений фактическим данным.

Досудебное расследование поручено проводить Государственному бюро расследований (ГБР).

  • Напомним, временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки своей декларации за 2024 год заявил представителям НАПК, что 653 тысячи долларов наличными он нашел в гараже. Недвижимость он якобы унаследовал от бабушки, которая умерла 18 декабря 2020 года.

Госэкоинспекция (8) декларация (172) ГБР (893) Офис Генпрокурора (1202)
Что вы от него хотите,эти конторы создаются только для сбора хабарей,хлопчик по честному заплатил за посаду,если не нравиться,то нужно не его обвинять,а тех кто эту систему создал - подкупольных конвертчиков всех созывов
19.02.2026 14:45 Ответить
якщо субетенку дати по йбалу , він згадає звідки взялись 26млн.
19.02.2026 14:52 Ответить
Чергова мерзота із секти "бабця любе гараж" !
До цієї гниди є тільки одне питання - скільки воно задонатило на ЗСУ ???
19.02.2026 15:43 Ответить
 
 