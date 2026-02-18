РУС
Глава Госэкоинспекции Субботенко заявил, что нашел $653 тыс. наличными в гараже умершей бабушки

И.о. председателя Государственной экологической инспекции Александр Субботенко

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки своей декларации за 2024 год заявил представителям НАПК, что 653 тысячи долларов наличными он нашел в гараже. Недвижимость он якобы унаследовал от бабушки, которая умерла 18 декабря 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из полного отчета проверки декларации чиновника, с которым ознакомилась редакция 368.media.

Известно, что на момент предварительной проверки Субботенко был заведующим сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных органов Госэкоинспекции. В частности, НАПК заинтересовала задекларированная наличность в размере $623 тысяч (именно эта сумма фигурирует в декларации), тогда как сам чиновник в объяснениях оперировал цифрой $653 тысячи — разница между двумя числами остается невыясненной.

  • Он объяснял, что наличные деньги он нашел в гараже кооператива "Прогресс" в Харькове, который передала ему в наследство бабушка - Берберян О.М. Аналогичная "бабушкина" версия уже звучала во время специальной проверки декларации за 2022 год. Он заявил, что средства бабушка получила законно.

Легенда о бабушке и недостоверная декларация

По словам Субботенко, бабушка и дедушка (умер 19 декабря 1989 года) имели финансовую возможность заработать эту сумму, в частности выезжая по делам по территории бывшего СССР и имея деловые отношения за рубежом. Кроме того, госчиновник сослался на "семейное правило" конвертировать гривневый эквивалент в доллары и хранить наличные для жизненных расходов.

Впрочем, факты свидетельствуют об обратном. Согласно документам НАПК, бабушка Субботенко родилась 25 января 1948 года и работала исключительно на государственных должностях низового звена: техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, заведующей учетом Харьковского политехнического института им. В.И. Ленина, заведующей учетом Харьковского райкома комсомола и инструктора сектора учета. В 1984 году она была уволена, после чего, по словам внука, она "занималась своими делами" — хотя предпринимательской деятельности женщина официально не вела, юридических лиц не создавала и бенефициаром ни одной компании не была.

Другой аргумент, на который ссылался чиновник в НАПК: до 1991 года в СССР оборот иностранной валюты среди граждан был прямо запрещен — статья 88 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала уголовную ответственность за валютные операции. Следовательно, доллары, которые якобы сберегала бабушка еще в советское время, должны были быть либо получены незаконно, либо появиться позже — уже после смерти дедушки.

Пытался легализовать завещание, но не получилось

Как отмечается, Субботенко пытался закрепить право собственности на "найденные" в гараже бабушки средства через суд. Однако решением Коминтерновского районного суда Харькова от 11 февраля 2022 года (дело № 641/8971/21) в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования по закону было отказано.

Суд прямо указал: "данные денежные средства могут представлять собой клад" и подчеркнул, что истцом не представлено никаких доказательств существования этих средств, а также доказательств того, что они принадлежали его бабушке.

Другие несоответствия в декларации

Проверка НАПК выявила также несоответствия в декларации Субботенко в отношении нескольких объектов недвижимости:

  • квартира в Харькове (65,2 кв.м, общая долевая собственность);
  • квартира в Киеве;
  • гараж в Харькове (32,1 кв.м, собственность с 2021 года — тот самый, где якобы найдены средства);
  • машиноместа в Киеве.

По итогам проверки НАПК сделало вывод о наличии признаков уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений составляет 26,7 миллиона гривен.

Топ комментарии
+11
працювала на острові епштейна - але не онлайн....
показать весь комментарий
18.02.2026 20:23 Ответить
+10
Відмазки корумпованих покидьків і тварюк стають все більш тупіші та нахабніші. Зовсім вже уху їли.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:26 Ответить
+9
Нехай ще білет спортлото придбає - фортить йому ! Але недовго ...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:22 Ответить
Нехай ще білет спортлото придбає - фортить йому ! Але недовго ...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:22 Ответить
А голова СБУ, ДБР, Нацбанку, ФІНМОНІТОРИНГУ та зеленський з бакановим, глибоко стурбовані з аброхамієм!!!??!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:14 Ответить
... вони не грають в азартні ігри - тільки в гру "шлагбаум"
показать весь комментарий
18.02.2026 21:18 Ответить
І де такі "бабусі" водяться?...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:22 Ответить
працювала на острові епштейна - але не онлайн....
показать весь комментарий
18.02.2026 20:23 Ответить
комсомолкою
показать весь комментарий
18.02.2026 20:53 Ответить
Острів Джефрі, на противагу острову Джерсі.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:06 Ответить
У чиновників від зеленої влади крадунів і хабарників! 😁
показать весь комментарий
18.02.2026 20:24 Ответить
звичайна сільська українська бабуся.

гроші лежали у гаманці з крокодилової кожні в бардачку Ламборджині, на якій бабуся їздила по хліб у магазин.

.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:36 Ответить
Нахимічила на комсомольских взносах.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:43 Ответить
поклала ці взноси вчасно на депозит....)))
показать весь комментарий
18.02.2026 20:44 Ответить
Бабуся у нього добре заробляла! 🤣
показать весь комментарий
18.02.2026 20:23 Ответить
Ніхера собі бабця була?! Цікаво, а на кого розрахований цей висер?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:24 Ответить
На електорат боневтіка! 😁
показать весь комментарий
18.02.2026 20:26 Ответить
ЗЄльоний баклан - птиця надзвичайно поширена в Україні

.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:38 Ответить
На нелохів-для них локшина то святе.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:04 Ответить
Відмазки корумпованих покидьків і тварюк стають все більш тупіші та нахабніші. Зовсім вже уху їли.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:26 Ответить
які ж моральні дегенарати--і всіх їх ж хтось призначив-цікаво хто ж це такий?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:28 Ответить
- Коли чиновник краде, він стає корупціонером?
- Ні. Він стає людиною, у якого всі родичі стають успішними бізнесменами.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:28 Ответить
Не стають. До того назбирали і напродавали, коли іще й чиновником не був.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:41 Ответить
Це вчергове розраховоно на 73% мудрого наріду...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:30 Ответить
бабуся по центику на колгоспні трудодні збирала для любимого онука...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:30 Ответить
трудодні були раніше як тепер крипта - 1 до 1-го курс
показать весь комментарий
18.02.2026 20:34 Ответить
Та ні ! Вона просто була кумою Клари Цеткіної і Рози Люксембург...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:35 Ответить
Ціла династія злодюґ Субботенків.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:31 Ответить
... черговий класичний "професіонал ", з команди "професіоналів", яких найвеличніший призначив на керівні посади "служити" народу України... Всім, хто голосував "не по приколу"-- бАльшой прівєєєт!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:31 Ответить
Він ше до дідуся в гараж не заглядав - там лям зелених лежить
показать весь комментарий
18.02.2026 20:32 Ответить
уявляю, що там лежить в гаражі у його покійної тещі ....
показать весь комментарий
18.02.2026 20:35 Ответить
От дурак ! Сказав би, що то куми підігнали, як казав Сігізмунд, а бабуся у них вела касу...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:34 Ответить
Одразу видно- чесна людина...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:35 Ответить
Ne chesna. Za znajdenyj skarb treba splatyty podatok. Vin platyv?
показать весь комментарий
18.02.2026 20:49 Ответить
НАЗК хавает!!!
Верю, верю!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:36 Ответить
Точно, так усе й було! Його бабуся кожного тижня вгадувала 5 з 36 та 6 з 49. Просто заповіт не встигла оформити на онучка...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:37 Ответить
*****
показать весь комментарий
18.02.2026 20:38 Ответить
реально просто ******
показать весь комментарий
18.02.2026 20:39 Ответить
Підар...
показать весь комментарий
18.02.2026 20:39 Ответить
Це ж все вже було, як казав Данилович. На малині бабця заробила... в голови Антимонопольного комітету пройшов фокус, а тут чому ні.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:39 Ответить
І тут ЗЕлені ? Раз ЕКО значить ЗЕлена гнида.Спагеті на вуха вішає.В Дубінського мама любила швидкість.
У Кириленка мама малину продавала.У Субботенка бабуся підривала економіку совка в 80-х,в той час була заборона на валютні операції,та ще й така сума більше 600 тис $.Бреше,падлюка.Крав чи хабарі брав,чи схеми створював,щоб відмити,відкати були,при закупках ціни завищували..
показать весь комментарий
18.02.2026 20:40 Ответить
Какая богатая страна была Украина, наши родители зарабатывали выращивая на 6 сотках клубнику, малину, черешню миллионы долларов и хранили в гаражах!!!
Хотелось посмотреть на года купюр в тех пачках!!!!😂🤣😆🤡
показать весь комментарий
18.02.2026 20:41 Ответить
І отак продовжується ось уже 35 років.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:42 Ответить
Вони вже навіть не приховують на скільки українців зневажають.Прям змагання у них-хто вигадає найабсурдніше пояснення статків.Або пррстішими словами-хто більшу купу наложить на голову українцю
показать весь комментарий
18.02.2026 20:42 Ответить
Розстріляти!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:43 Ответить
Уся країна перетворилася на 95-те шапіто!
показать весь комментарий
18.02.2026 20:45 Ответить
Це часом не та бабуся...

показать весь комментарий
18.02.2026 20:45 Ответить
Арендую тимчасово такий гараж від бабусі.

На кого таке розраховано???
показать весь комментарий
18.02.2026 20:48 Ответить
Наші слуги тримають нас за ідіотів.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:49 Ответить
Мабуть дешевше його пристрелити щоб не смердів світ своїми висерами
показать весь комментарий
18.02.2026 20:56 Ответить
Це не смішно, це- зЕздець.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:00 Ответить
уявіть собі рівень держслужби і держслужбовців якщо такий ТУПЕНЬ може красти такі суми коштів .
показать весь комментарий
18.02.2026 21:12 Ответить
рівень влади в державі коли чиновник такого рівня може настільки ницо і нагло срати в очі..

і при посаді ..і все ок
показать весь комментарий
18.02.2026 21:15 Ответить
циничная тварь
показать весь комментарий
18.02.2026 21:20 Ответить
 
 