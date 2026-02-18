Глава Госэкоинспекции Субботенко заявил, что нашел $653 тыс. наличными в гараже умершей бабушки

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки своей декларации за 2024 год заявил представителям НАПК, что 653 тысячи долларов наличными он нашел в гараже. Недвижимость он якобы унаследовал от бабушки, которая умерла 18 декабря 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из полного отчета проверки декларации чиновника, с которым ознакомилась редакция 368.media.

Известно, что на момент предварительной проверки Субботенко был заведующим сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных органов Госэкоинспекции. В частности, НАПК заинтересовала задекларированная наличность в размере $623 тысяч (именно эта сумма фигурирует в декларации), тогда как сам чиновник в объяснениях оперировал цифрой $653 тысячи — разница между двумя числами остается невыясненной.

Он объяснял, что наличные деньги он нашел в гараже кооператива "Прогресс" в Харькове, который передала ему в наследство бабушка - Берберян О.М. Аналогичная "бабушкина" версия уже звучала во время специальной проверки декларации за 2022 год. Он заявил, что средства бабушка получила законно.

Легенда о бабушке и недостоверная декларация

По словам Субботенко, бабушка и дедушка (умер 19 декабря 1989 года) имели финансовую возможность заработать эту сумму, в частности выезжая по делам по территории бывшего СССР и имея деловые отношения за рубежом. Кроме того, госчиновник сослался на "семейное правило" конвертировать гривневый эквивалент в доллары и хранить наличные для жизненных расходов.

Впрочем, факты свидетельствуют об обратном. Согласно документам НАПК, бабушка Субботенко родилась 25 января 1948 года и работала исключительно на государственных должностях низового звена: техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, заведующей учетом Харьковского политехнического института им. В.И. Ленина, заведующей учетом Харьковского райкома комсомола и инструктора сектора учета. В 1984 году она была уволена, после чего, по словам внука, она "занималась своими делами" — хотя предпринимательской деятельности женщина официально не вела, юридических лиц не создавала и бенефициаром ни одной компании не была.

Другой аргумент, на который ссылался чиновник в НАПК: до 1991 года в СССР оборот иностранной валюты среди граждан был прямо запрещен — статья 88 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала уголовную ответственность за валютные операции. Следовательно, доллары, которые якобы сберегала бабушка еще в советское время, должны были быть либо получены незаконно, либо появиться позже — уже после смерти дедушки.

Пытался легализовать завещание, но не получилось

Как отмечается, Субботенко пытался закрепить право собственности на "найденные" в гараже бабушки средства через суд. Однако решением Коминтерновского районного суда Харькова от 11 февраля 2022 года (дело № 641/8971/21) в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования по закону было отказано.

Суд прямо указал: "данные денежные средства могут представлять собой клад" и подчеркнул, что истцом не представлено никаких доказательств существования этих средств, а также доказательств того, что они принадлежали его бабушке.

Другие несоответствия в декларации

Проверка НАПК выявила также несоответствия в декларации Субботенко в отношении нескольких объектов недвижимости:

квартира в Харькове (65,2 кв.м, общая долевая собственность);

квартира в Киеве;

гараж в Харькове (32,1 кв.м, собственность с 2021 года — тот самый, где якобы найдены средства);

машиноместа в Киеве.

По итогам проверки НАПК сделало вывод о наличии признаков уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений составляет 26,7 миллиона гривен.

