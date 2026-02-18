Очільник Держекоінспекції Субботенко заявив, що знайшов $653 тис. готівкою у гаражі померлої бабусі

В.о. голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації за 2024 рік заявив представникам НАЗК, що 653 тисяч доларів готівкою він знайшов у гаражі. Нерухомість він нібито успадкував від бабусі, яка померла 18 грудня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повного звіту перевірки декларації посадовця, з яким ознайомилась редакція 368.media.

Відомо, що на момент попередньої перевірки Субботенко був завідувачем сектору з координації та контролю територіальних і міжрегіональних органів Держекоінспекції. Так, НАЗК зацікавила задекларована готівка в розмірі $623 тисячі (саме ця сума фігурує в декларації), тоді як сам чиновник у поясненнях оперував цифрою $653 тисячі — різниця між двома числами залишається нез'ясованою.

  • Він пояснював, що кошти готівкою він знайшов у гаражі кооперативу "Прогрес" у Харкові, який передала йому у спадок бабуся – Берберян О.М. Аналогічна "бабусина" версія вже звучала під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік. Він заявив, що кошти бабуся отримала законно.

Легенда про бабусю та недостовірна декларація

За словами Субботенка, бабуся та дідусь (помер 19 грудня 1989 року) мали фінансову можливість заробити цю суму, зокрема виїжджаючи у справах по території колишнього СРСР та маючи ділові відносини за кордоном. Крім того, держчиновник послався на "сімейне правило" конвертувати гривневий еквівалент у долари та зберігати готівку для життєвих витрат.

Утім факти свідчать про інше. Згідно з документами НАЗК, бабуся Субботенка народилась 25 січня 1948 року і працювала виключно на держпосадах низової ланки: техсекретаря Харківського РК ЛКСМУ, завідувача обліку Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна, завідувача обліку Харківського райкому комсомолу та інструктора сектору обліку. У 1984 році її було звільнено, після чого, за словами онука, вона "займалась власними справами" — хоча підприємницької діяльності жінка офіційно не вела, юридичних осіб не засновувала й бенефіціаром жодної компанії не була.

Інший аргумент, яким апелював посадовець у НАЗК: до 1991 року в СРСР обіг іноземної валюти серед громадян був прямо заборонений — стаття 88 Кримінального кодексу РРФСР передбачала кримінальну відповідальність за валютні операції. Отже, долари, якими нібито заощаджувала бабуся ще за радянських часів, мали б бути або отримані незаконно, або з'явитися пізніше — вже після смерті дідуся.

Намагався легалізувати заповіт, але не вийшло

Як зазначається, Субботенко намагався закріпити право власності на "знайдені" у гаражі бабусі кошти через суд. Однак рішенням Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року (справа № 641/8971/21) у задоволенні позовних вимог щодо визнання права власності на грошові кошти в порядку спадкування за законом було відмовлено.

Суд зазначив прямо: "дані грошові кошти можуть являти собою скарб" і наголосив, що позивачем не надано жодних доказів існування цих коштів, а також доказів того, що вони належали його бабусі.

Інші невідповідності в декларації

Перевірка НАЗК виявила також невідповідності в декларації Субботенка стосовно кількох об'єктів нерухомості:

  • квартира в Харкові (65,2 кв.м, спільна часткова власність);
  • квартира в Києві;
  • гараж у Харкові (32,1 кв.м, власність з 2021 року — той самий, де нібито знайдено кошти);
  • машиномісця в Києві.

За підсумками перевірки НАЗК зробило висновок про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей становить 26,7 мільйона гривень.

Топ коментарі
+42
Відмазки корумпованих покидьків і тварюк стають все більш тупіші та нахабніші. Зовсім вже уху їли.
показати весь коментар
18.02.2026 20:26 Відповісти
+38
працювала на острові епштейна - але не онлайн....
показати весь коментар
18.02.2026 20:23 Відповісти
+37
Нехай ще білет спортлото придбає - фортить йому ! Але недовго ...
показати весь коментар
18.02.2026 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У 2017 Ляшко задекларував три лотерейні виграші: 283 560, 153 485 і 134 тисячі гривень. Це реально, просто повірте
показати весь коментар
19.02.2026 07:45 Відповісти
Чому дивуватися, ось я знайшов у бабусиному курятнику цілу купу курячого посліду, а це знаєте яке добриво, о-го-го!
))))))) везунчик
19.02.2026 08:38
19.02.2026 08:00 Відповісти
))))))) везунчик
показати весь коментар
19.02.2026 08:38 Відповісти
Якщо бабуся збирала долари у радянські часи, там мають бути долари старого зразку.
показати весь коментар
19.02.2026 08:40 Відповісти
ШО ЗА КІПІШ???! Вона просто у ВР прибиральницею працювала трохи, це дріб'язок... Розходимось
показати весь коментар
19.02.2026 09:00 Відповісти
Цирк!КРИВАВИЙ ЦИРК!
показати весь коментар
19.02.2026 09:02 Відповісти
Бабка була змушена ховати гроші від малого виродка.
показати весь коментар
19.02.2026 09:11 Відповісти
як казав яник - везет же людям
показати весь коментар
19.02.2026 09:19 Відповісти
Якби ми не жили в "Країні суцільних дурнів", то такі відмазки не проходили б. Бабуся коли померла - в часи, коли за валюту садили - значить конфіскація. Пізніше - де довідка про сплату податків - немає - конфіскація, і так далі. Ну все ж просто і зрозуміло...
показати весь коментар
19.02.2026 09:46 Відповісти
все дуже просто - треба глянути на роки випуску банкнот - вони переважно будуть свіжіші, ніж дата смерті бабусі.....
показати весь коментар
19.02.2026 10:30 Відповісти
***, де їх понабирали? Працювати не вміють, економіка в сраці, якщо щось у нас і робиться- то не завдки державі- а навпаки. ******** красиво не вміють, відмазки якісь тупі придумують.... І такі довбойоби керують державою....
показати весь коментар
19.02.2026 10:33 Відповісти
Де, де? В Україні! Завдяки найрозумнішому, найчеснішему українському народу який завжди робить якісь екстремальний вибір. То двічі судимий, то клептоман патологічний, то артист-приколіст с магією величі...
показати весь коментар
19.02.2026 18:45 Відповісти
Бабуся прибиральницею в банку працювала , підлогу підмитала , сміття виносила . Головне вірити чесній , порядній людині .
показати весь коментар
19.02.2026 10:39 Відповісти
Розстріляйте цю гниду нахер, і відразу такі "знахідки" по гаражам припиняться.
Взагалі, всіх причетних до корупції треба ЗНИЩИТИ, а їх дітям та їх дружинам ЗАБОРОНИТИ жити за кордоном. Мало Галущенко розстріляти - треба щоб той його ушльопок малий повернув всі кошти за навчання в Швейцарії, а сам диплом НЕ БУВ виданий.
Тоді ці гниди задумаються...
показати весь коментар
19.02.2026 12:03 Відповісти
РОЗПОРЯДЖЕННЯ про призначення від 1 серпня 2025 р. N 815-р https://ips.ligazakon.net/document/KR250815
показати весь коментар
19.02.2026 12:48 Відповісти
вважаю що нагорода за таку знахідку тільки розстріл
забембали вже оці скоробагатьки
показати весь коментар
19.02.2026 14:03 Відповісти
ЩЕ Й НЕ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МІСЦІ !?)
яньік в ах#є
19.02.2026 14:29
19.02.2026 14:27 Відповісти
яньік в ах#є
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
Ну, не він перший, не він останній!
Вже був у якогось чиновника батько-збирач та продавець малини. Нічого собі, все-синочку!
А тут бабуся гроші онучку 30 років ховала в гаражі!
От такі вони, сімейні цінності!
Не заздріть, а вчіться!
Все одно це прогрес, адже чувак на питання "звідки гроші" міг би сказати "не ваше собаче діло".
А так розповів про легендарну бабусю.
Ну, хіба рехворми не працюють?!
показати весь коментар
19.02.2026 14:32 Відповісти
Просто дуже гарний спеціаліст. Ви бачите яка у нас природа гарна? І чистота. І не забудовано нічого. Геній екобезпеки.
показати весь коментар
19.02.2026 15:30 Відповісти
не має поваги «очільник» ні до мертвих,
ні до живих..

з мертвої баби зробив валютчицю-комсомолку..
а з живих людей - лохів...
показати весь коментар
19.02.2026 15:50 Відповісти
Потримати трішки його в ополонці головою,то буде зовсім інше розказувати
показати весь коментар
19.02.2026 16:02 Відповісти
Це як "жомова яма" лисого ківи? Віримо... фантазія працює у виродків від влади на всі сто
показати весь коментар
19.02.2026 16:03 Відповісти
Такі покидьки серед нас,і їх нажаль багато.тТільки радикальні міри можуть дати шанс вистояти...Не дай Бог,прошляпити після війни,так як згаяли час і можливості після Майдану.
Може я занадто прискіпливий,але ця потвора навіть прізвище в кацапомовній транскрипції толерує.
показати весь коментар
19.02.2026 17:57 Відповісти
653 тис. зелені заробити в срср - в це тіки ідіоти зеленского можуть повірити.
показати весь коментар
19.02.2026 18:55 Відповісти
хто там вірить. крук крукові око не виклює.
показати весь коментар
19.02.2026 22:10 Відповісти
Відправте його на "0", нехай ще пошукає в окопі пару лямів.
показати весь коментар
19.02.2026 22:09 Відповісти
Якщо в голобородька повірили, то і в це повірять.
показати весь коментар
19.02.2026 22:09 Відповісти
Ні куя ж собі бабуся! Падлюки зеленожопі !!!! Але не забувайте, що на кожну хитру дупу завжди знайдеться болт з лівою різьбою! Дочекаєтесь свого. Потім не скуліть.
показати весь коментар
19.02.2026 22:11 Відповісти
потужна незламнвсть
показати весь коментар
19.02.2026 23:22 Відповісти
