Очільник Держекоінспекції Субботенко заявив, що знайшов $653 тис. готівкою у гаражі померлої бабусі
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації за 2024 рік заявив представникам НАЗК, що 653 тисяч доларів готівкою він знайшов у гаражі. Нерухомість він нібито успадкував від бабусі, яка померла 18 грудня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повного звіту перевірки декларації посадовця, з яким ознайомилась редакція 368.media.
Відомо, що на момент попередньої перевірки Субботенко був завідувачем сектору з координації та контролю територіальних і міжрегіональних органів Держекоінспекції. Так, НАЗК зацікавила задекларована готівка в розмірі $623 тисячі (саме ця сума фігурує в декларації), тоді як сам чиновник у поясненнях оперував цифрою $653 тисячі — різниця між двома числами залишається нез'ясованою.
- Він пояснював, що кошти готівкою він знайшов у гаражі кооперативу "Прогрес" у Харкові, який передала йому у спадок бабуся – Берберян О.М. Аналогічна "бабусина" версія вже звучала під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік. Він заявив, що кошти бабуся отримала законно.
Легенда про бабусю та недостовірна декларація
За словами Субботенка, бабуся та дідусь (помер 19 грудня 1989 року) мали фінансову можливість заробити цю суму, зокрема виїжджаючи у справах по території колишнього СРСР та маючи ділові відносини за кордоном. Крім того, держчиновник послався на "сімейне правило" конвертувати гривневий еквівалент у долари та зберігати готівку для життєвих витрат.
Утім факти свідчать про інше. Згідно з документами НАЗК, бабуся Субботенка народилась 25 січня 1948 року і працювала виключно на держпосадах низової ланки: техсекретаря Харківського РК ЛКСМУ, завідувача обліку Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна, завідувача обліку Харківського райкому комсомолу та інструктора сектору обліку. У 1984 році її було звільнено, після чого, за словами онука, вона "займалась власними справами" — хоча підприємницької діяльності жінка офіційно не вела, юридичних осіб не засновувала й бенефіціаром жодної компанії не була.
Інший аргумент, яким апелював посадовець у НАЗК: до 1991 року в СРСР обіг іноземної валюти серед громадян був прямо заборонений — стаття 88 Кримінального кодексу РРФСР передбачала кримінальну відповідальність за валютні операції. Отже, долари, якими нібито заощаджувала бабуся ще за радянських часів, мали б бути або отримані незаконно, або з'явитися пізніше — вже після смерті дідуся.
Намагався легалізувати заповіт, але не вийшло
Як зазначається, Субботенко намагався закріпити право власності на "знайдені" у гаражі бабусі кошти через суд. Однак рішенням Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року (справа № 641/8971/21) у задоволенні позовних вимог щодо визнання права власності на грошові кошти в порядку спадкування за законом було відмовлено.
Суд зазначив прямо: "дані грошові кошти можуть являти собою скарб" і наголосив, що позивачем не надано жодних доказів існування цих коштів, а також доказів того, що вони належали його бабусі.
Інші невідповідності в декларації
Перевірка НАЗК виявила також невідповідності в декларації Субботенка стосовно кількох об'єктів нерухомості:
- квартира в Харкові (65,2 кв.м, спільна часткова власність);
- квартира в Києві;
- гараж у Харкові (32,1 кв.м, власність з 2021 року — той самий, де нібито знайдено кошти);
- машиномісця в Києві.
За підсумками перевірки НАЗК зробило висновок про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей становить 26,7 мільйона гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Взагалі, всіх причетних до корупції треба ЗНИЩИТИ, а їх дітям та їх дружинам ЗАБОРОНИТИ жити за кордоном. Мало Галущенко розстріляти - треба щоб той його ушльопок малий повернув всі кошти за навчання в Швейцарії, а сам диплом НЕ БУВ виданий.
Тоді ці гниди задумаються...
забембали вже оці скоробагатьки
Вже був у якогось чиновника батько-збирач та продавець малини. Нічого собі, все-синочку!
А тут бабуся гроші онучку 30 років ховала в гаражі!
От такі вони, сімейні цінності!
Не заздріть, а вчіться!
Все одно це прогрес, адже чувак на питання "звідки гроші" міг би сказати "не ваше собаче діло".
А так розповів про легендарну бабусю.
Ну, хіба рехворми не працюють?!
ні до живих..
з мертвої баби зробив валютчицю-комсомолку..
а з живих людей - лохів...
Може я занадто прискіпливий,але ця потвора навіть прізвище в кацапомовній транскрипції толерує.