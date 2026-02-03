Директора Департаменту КМДА викрито у недостовірному декларуванні, - Офіс генпрокурора

Директора Департаменту КМДА викрито у недостовірному декларуванні на 22 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Деталі

Як зазначається, у щорічній декларації за 2023 рік директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА вказав 31 млн грн заощаджених коштів.

"При цьому, за даними слідства, аналіз доходів показав, що реально він міг заощадити не більше 9 млн грн - навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби.

Також посадовець придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума "заощаджень" у декларації залишалися майже незмінними", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок.

Підозра

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Прізвища чиновника Офіс генпрокурора не називає, однак на сайті КМДА зазначено, що директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА є Володимир Костіков.

