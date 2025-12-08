НАБУ та САП завершили слідство у справі недостовірного декларування майна головою Одеської облради Діденком та його дружиною-нардепкою від "СН"

НАБУ і САП завершили слідство у справі чинного голови облради та його дружини, депутатки Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Не задекларували майно

Зазначається, що у деклараціях за 2021-2023 роки фігуранти не задекларували майна на понад вісім мільйонів гривень.

Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя активів на 5 млн гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження.

Детективи встановили, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

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Про кого йдеться?

НАБУ не вказує імен фігурантів. Однак судячи з матеріалів слідства, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є нардепкою від "Слуги народу".

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

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