Справу щодо керівника АМКУ Кириленка та його дружини направили до суду: обвинувачення у недекларуванні майна

До суду скеровано справу щодо голови АМКУ Павла Кириленка, якого обвинувачують у недекларуванні майна, а також щодо його дружини - у пособництві в незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Топпосадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини", - зазначили в Бюро.

Про яке майно йдеться?

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадали, що Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

