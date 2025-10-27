УКР
Новини
317 7

Справу щодо керівника АМКУ Кириленка та його дружини направили до суду: обвинувачення у недекларуванні майна

Справу Павла Кириленка направили до суду. Що відомо?

До суду скеровано справу щодо голови АМКУ Павла Кириленка, якого обвинувачують у недекларуванні майна, а також щодо його дружини - у пособництві в незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Топпосадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини", - зазначили в Бюро.

Про яке майно йдеться?

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадали, що Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Читайте: ВАКС відмовив у відстороненні Кириленка від посади голови АМКУ

Автор: 

НАБУ (5541) Кириленко Павло (918)
Я думала він вже два поки як у в'язниці. Скоро ВАКС його виправдає і відпустить, ще і подякує за роботу. Вони так завжди роблять якщо вкрав більше ніж 10 мільйонів
показати весь коментар
27.10.2025 15:33 Відповісти
Хоч оштрафують гривень на 100? 😂
показати весь коментар
27.10.2025 15:37 Відповісти
От пристали,як банний лист до жопи.Сказано "мама малину продавала".
Взагалі, жадібність фраєра згубила!
показати весь коментар
27.10.2025 15:43 Відповісти
обвинувачення у недекларуванні
вкраденого
показати весь коментар
27.10.2025 15:45 Відповісти
Пояснити іноземцям з першого разу не можу
показати весь коментар
27.10.2025 15:54 Відповісти
Бабця малинку продавала 🙈

показати весь коментар
27.10.2025 15:49 Відповісти
https://youtu.be/grFdU0NJZlA "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
показати весь коментар
27.10.2025 15:52 Відповісти
 
 