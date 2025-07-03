Дружині глави АМКУ Кириленка зменшили заставу з 9 млн до 242 тис. грн

Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі з 9 млн до 242 тис. грн.

Про це повідомила платформа "ВАКС вирішив", передає Цензор.НЕТ.

Так, у задоволенні скарги прокурорки, яка просила збільшити заставу до 11 млн грн було відмовлено.

Водночас суд задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту.

Відтак було постановлено нову ухвалу, якою підозрюваній було встановлено заставу у 242 тис. грн.

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Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

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