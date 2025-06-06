Дружині голови АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід - 9 млн грн застави
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Так, НАБУ та САП подали клопотання про обрання запобіжного заходу для Алли Кириленко у вигляді застави у 36 мільйонів гривень. Це половина тієї суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.
Під час засідання дружина очільника АМКУ повідомила, що не розуміє, чому її підозрюють у "пособництві у незаконному збагаченні".
Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий частково задовольнив клопотання і призначив 9 мільйонів гривень застави. Ці гроші вона має внести протягом 5 днів.
Суд також зобов’язав дружину очільника АМКУ не виїжджати з Києва та області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та прибувати за викликом до детективів та прокурорів.
Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.
Справа Кириленка
9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.
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