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Новини Справа Павла Кириленка
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Дружині голови АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід - 9 млн грн застави

Дружині Павла Кириленка обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Так, НАБУ та САП подали клопотання про обрання запобіжного заходу для Алли Кириленко у вигляді застави у 36 мільйонів гривень. Це половина тієї суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.

Читайте: Кожна людина має право на захист, - Зеленський про вихід під заставу глави АМКУ Кириленка

Під час засідання дружина очільника АМКУ повідомила, що не розуміє, чому її підозрюють у "пособництві у незаконному збагаченні".

Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий частково задовольнив клопотання і призначив 9 мільйонів гривень застави. Ці гроші вона має внести протягом 5 днів.

Суд також зобов’язав дружину очільника АМКУ не виїжджати з Києва та області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та прибувати за викликом до детективів та прокурорів.

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Читайте: НАБУ повідомило про нову підозру голові АМКУ Кириленку: приховав 20 об’єктів нерухомості та люксовий BMW

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1978) запобіжний захід (498) Кириленко Павло (909)


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Топ коментарі
+4
Вкрали, як мінімум! , 72 мільйоні, а застава 9 мільйонів.
Показове, системне заоохочення для злодіїв красти і надалі.
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06.06.2025 15:05 Відповісти
+3
Як вже задовбали ті сироти. **** відкрийте очі війна йде.
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06.06.2025 14:56 Відповісти
+3
72 лями вкрали (і то ше далеко не все), 9 лямів застави. По закону. Бачте як воно. Комусь такий закон, шо можна з 72 лямів віддати 9 і гуляти, а комусь - можна лишитися без квартири за штрафи з ТЦК. І там і там закон - потрібно дотримуватися.
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06.06.2025 15:02 Відповісти
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"Ета палітічєскіє прєслєдаванія"!
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06.06.2025 14:54 Відповісти
Кириленко Получил миллионы долларов от генерального директора «Яндекс Еда» Романа Маресова! Жена романа Маресова родная племянница любовницы Павла Кириленко! Из материалов следствия СБУ
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06.06.2025 14:55 Відповісти
Це для неї кишенькові витрати
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06.06.2025 14:55 Відповісти
Як вже задовбали ті сироти. **** відкрийте очі війна йде.
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06.06.2025 14:56 Відповісти
Це не для них, вони живуть в іншому просторі!!! Їхнє життя, це красти, красти і красти!!!
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06.06.2025 15:11 Відповісти
Госизмене продолжает сидеть в Антимонопольном комитете Ганьба!
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06.06.2025 14:57 Відповісти
Це треба обрати в АМК того в якого батьки є прихильниками днр ,а рідний брат в керівних органах терористичної днр.
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06.06.2025 14:57 Відповісти
А сам Кириленко? Незамінимий чи гарні відкати в ОП робить? Штовхніть хтось Гундосого хай прокоментує.
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06.06.2025 15:00 Відповісти
72 лями вкрали (і то ше далеко не все), 9 лямів застави. По закону. Бачте як воно. Комусь такий закон, шо можна з 72 лямів віддати 9 і гуляти, а комусь - можна лишитися без квартири за штрафи з ТЦК. І там і там закон - потрібно дотримуватися.
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06.06.2025 15:02 Відповісти
Вкрали, як мінімум! , 72 мільйоні, а застава 9 мільйонів.
Показове, системне заоохочення для злодіїв красти і надалі.
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06.06.2025 15:05 Відповісти
Зараз буде угода,частково переказ на ЗСУ,частково ЗЕлені заберуть в якийсь бюджет(чий тільки?),потім відтермінування і (понять і простить)
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06.06.2025 15:12 Відповісти
зелена мразота. сволота у владі. немає вже слів.
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06.06.2025 15:41 Відповісти
 
 