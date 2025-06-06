Жене главы АМКУ Кириленко избрана мера пресечения - 9 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Так, НАБУ и САП подали ходатайство об избрании меры пресечения для Аллы Кириленко в виде залога в 36 миллионов гривен. Это половина той суммы, которая инкриминируется следствием ее мужу Павлу Кириленко.

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Во время заседания жена главы АМКУ сообщила, что не понимает, почему ее подозревают в "пособничестве в незаконном обогащении".

Следственный судья ВАКС Виталий Крикливый частично удовлетворил ходатайство и назначил 9 миллионов гривен залога. Эти деньги она должна внести в течение 5 дней.

Суд также обязал жену главы АМКУ не выезжать из Киева и области, сдать на хранение паспорта для выезда за границу и прибывать по вызову к детективам и прокурорам.

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности председателя Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

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