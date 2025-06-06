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Новости Дело Павла Кириленко
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Жене главы АМКУ Кириленко избрана мера пресечения - 9 млн грн залога

Жене Павла Кириленко избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Так, НАБУ и САП подали ходатайство об избрании меры пресечения для Аллы Кириленко в виде залога в 36 миллионов гривен. Это половина той суммы, которая инкриминируется следствием ее мужу Павлу Кириленко.

Читайте: Каждый человек имеет право на защиту, - Зеленский о выходе под залог главы АМКУ Кириленко

Во время заседания жена главы АМКУ сообщила, что не понимает, почему ее подозревают в "пособничестве в незаконном обогащении".

Следственный судья ВАКС Виталий Крикливый частично удовлетворил ходатайство и назначил 9 миллионов гривен залога. Эти деньги она должна внести в течение 5 дней.

Суд также обязал жену главы АМКУ не выезжать из Киева и области, сдать на хранение паспорта для выезда за границу и прибывать по вызову к детективам и прокурорам.

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности председателя Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Читайте: НАБУ сообщило о новом подозрении главе АМКУ Кириленко: скрыл 20 объектов недвижимости и люксовый BMW

Автор: 

Антикоррупционный суд (1221) мера пресечения (467) Кириленко Павел (639)


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Топ комментарии
+8
Вкрали, як мінімум! , 72 мільйоні, а застава 9 мільйонів.
Показове, системне заоохочення для злодіїв красти і надалі.
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06.06.2025 15:05 Ответить
+5
Як вже задовбали ті сироти. **** відкрийте очі війна йде.
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06.06.2025 14:56 Ответить
+5
72 лями вкрали (і то ше далеко не все), 9 лямів застави. По закону. Бачте як воно. Комусь такий закон, шо можна з 72 лямів віддати 9 і гуляти, а комусь - можна лишитися без квартири за штрафи з ТЦК. І там і там закон - потрібно дотримуватися.
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06.06.2025 15:02 Ответить
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"Ета палітічєскіє прєслєдаванія"!
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06.06.2025 14:54 Ответить
Кириленко Получил миллионы долларов от генерального директора «Яндекс Еда» Романа Маресова! Жена романа Маресова родная племянница любовницы Павла Кириленко! Из материалов следствия СБУ
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06.06.2025 14:55 Ответить
Це для неї кишенькові витрати
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06.06.2025 14:55 Ответить
Як вже задовбали ті сироти. **** відкрийте очі війна йде.
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06.06.2025 14:56 Ответить
Це не для них, вони живуть в іншому просторі!!! Їхнє життя, це красти, красти і красти!!!
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06.06.2025 15:11 Ответить
Госизмене продолжает сидеть в Антимонопольном комитете Ганьба!
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06.06.2025 14:57 Ответить
Це треба обрати в АМК того в якого батьки є прихильниками днр ,а рідний брат в керівних органах терористичної днр.
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06.06.2025 14:57 Ответить
А сам Кириленко? Незамінимий чи гарні відкати в ОП робить? Штовхніть хтось Гундосого хай прокоментує.
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06.06.2025 15:00 Ответить
72 лями вкрали (і то ше далеко не все), 9 лямів застави. По закону. Бачте як воно. Комусь такий закон, шо можна з 72 лямів віддати 9 і гуляти, а комусь - можна лишитися без квартири за штрафи з ТЦК. І там і там закон - потрібно дотримуватися.
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06.06.2025 15:02 Ответить
Вкрали, як мінімум! , 72 мільйоні, а застава 9 мільйонів.
Показове, системне заоохочення для злодіїв красти і надалі.
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06.06.2025 15:05 Ответить
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
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06.06.2025 15:57 Ответить
Зараз буде угода,частково переказ на ЗСУ,частково ЗЕлені заберуть в якийсь бюджет(чий тільки?),потім відтермінування і (понять і простить)
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06.06.2025 15:12 Ответить
зелена мразота. сволота у владі. немає вже слів.
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06.06.2025 15:41 Ответить
9 лімонів?! Та, мля льоХко! Шо там мЄлАчіЦЦА?
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06.06.2025 15:52 Ответить
Поки, з 2014 року, московський прутін, убиває Українців, портновські найманці, на посадах в органах державної влади та ВРУ, знищують економічний становище та розкрадають Украну!
Сирійці, більш дієве і конкретно, з такими гнидами, проводять їх знищення!! А у зеленського з моноШоблою, з 2019 року, тільки «дивним» способом, зростають млн рахунки, у банках країн ЄС і Люксембурга, та майнові «надходження»!!?? І все це, завдячуючи жінкам, «послицям» та власницям ФОП, з міліонними прибутками та подареними старим пенсіонером дворівневих квартир!!??
А генПрокурори, «чомусь» потім, тікають по команді з ОПУ, за кордон, через свою бездіяльність!!
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06.06.2025 16:04 Ответить
 
 