Жене главы АМКУ Кириленко избрана мера пресечения - 9 млн грн залога
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Так, НАБУ и САП подали ходатайство об избрании меры пресечения для Аллы Кириленко в виде залога в 36 миллионов гривен. Это половина той суммы, которая инкриминируется следствием ее мужу Павлу Кириленко.
Во время заседания жена главы АМКУ сообщила, что не понимает, почему ее подозревают в "пособничестве в незаконном обогащении".
Следственный судья ВАКС Виталий Крикливый частично удовлетворил ходатайство и назначил 9 миллионов гривен залога. Эти деньги она должна внести в течение 5 дней.
Суд также обязал жену главы АМКУ не выезжать из Киева и области, сдать на хранение паспорта для выезда за границу и прибывать по вызову к детективам и прокурорам.
Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности председателя Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
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Показове, системне заоохочення для злодіїв красти і надалі.
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Сирійці, більш дієве і конкретно, з такими гнидами, проводять їх знищення!! А у зеленського з моноШоблою, з 2019 року, тільки «дивним» способом, зростають млн рахунки, у банках країн ЄС і Люксембурга, та майнові «надходження»!!?? І все це, завдячуючи жінкам, «послицям» та власницям ФОП, з міліонними прибутками та подареними старим пенсіонером дворівневих квартир!!??
А генПрокурори, «чомусь» потім, тікають по команді з ОПУ, за кордон, через свою бездіяльність!!